Por qué la subida masiva de impuestos de Sánchez e Iglesias sí afectará a las clases medias

No importa las veces que el Ejecutivo de Sánchez repita que la subida masiva de impuestos, que ha incluido en los Presupuestos de 2019, “no afectarán a las clases medias”. Estas cargas acabarán repercutiendo en el bolsillo del contribuyente medio, y más después del listado de figuras impositivas que demanda Podemos para dar el visto bueno a las cuentas públicas socialistas.

Puede que a muchos la música les suene bien: que pague más los ricos– considerando ‘rico’ aquellas rentas superiores a 60.000 euros anuales-, las grandes empresas, especialmente las contaminantes, las tecnológicas y, como no, la ‘rescatada’ banca. Sin embargo, es en la letra donde ‘chirría’ la supuesta recuperación socialista.

Todas estas figuras tributarias se traducen a una fuga de grandes empresas y tecnológicas, ahogar al ahorrador, mitigar la creación de empleo e innovación y el cierre del grifo crediticio.

Impuesto a la banca

La creación de un impuesto a la banca, sobre sus beneficios y a las transacciones financieras, para ‘sanear’ el déficit de la Seguridad Social, que ya supera los 19.000 millones de euros. Una propuesta que comparte el partido de Pablo Iglesias y con la que Hacienda pretende recaudar entre 780 y 1.000 millones de euros anuales. Se trata de uno de esos tributos que la izquierda denomina de “justicia social” y que sí pasará factura al bolsillo del contribuyente.

“Es ridículo pensar que los bancos no pasarán el canon al cliente” afirma el economista Eduardo Bolinches. “De hecho, no hay más que repasar lo que ha pasado en los últimos años. Con un euribor en negativo, el BCE ha ahogado el negocio principal de los bancos que no es otro que prestar dinero caro. Así que, para no ver como sus resultados bajaban en la misma velocidad que caía el euribor, han tenido que sangrarnos a comisiones de toda índole” recuerda Bolinches.

Planes de pensiones privados

Cerca de 9,7 millones de españoles, entre ellos el propio presidente del Gobierno, verán como su producto financiero muta. Además de generar rendimientos, los planes de pensiones privados gozan de ventajas fiscales al permitir desgravar una cantidad de dinero cada año en la declaración de la renta. Esto se va a acabar. Entre las exigencias de Podemos para apoyar el techo de gasto de Sánchez se incluye “eliminar las deducciones fiscales en el IRPF”. Una medida con la que estiman recaudar, del bolsillo del ahorrador medio español, 505 millones de euros.

Impuesto de sociedades

Podemos comparte la intención de Pedro Sánchez de incluir una tributación mínima del 15%, a partir del cual las empresas no puedan aplicarse deducciones. La idea es que las grandes empresas, que generan puestos de trabajo, aporten más en forma de impuestos. Un incremento de la fiscalidad para los grandes grupos consolidados que tendrá repercusión sobre los ingresos y que podría desincentivar la creación de empleo. Por lo tanto, sí afectará al contribuyente.

IRPF

Tanto Pedro Sánchez como Pablo Iglesias coinciden en la necesidad de elevar el impuesto sobre la renta de las personas físicas, en los tramos más altos, a aquellos contribuyentes que declaren rentas altas. Cabe recordar que ambos consideran ‘rico’ a aquella persona que cobre más de 60.000 euros anuales.

Se trata de un plan en el que salen castigadas las clases medias, como viene siendo habitual desde la época de Cristobal Montoro al frente del fisco. Y es que han sido muchas las promesas que Sánchez se ha visto obligado a contraer con quienes le alzaron a La Moncloa, en un país que gasta más de lo que ingresa.