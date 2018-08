Josep Bou: “Por culpa del ‘procés’ más de la mitad de las empresas catalanas tienen pérdidas”

Josep Bou, presidente de Empresarios de Cataluña, ha explicado a OKDIARIO las principales consecuencias económicas que, bajo su punto de vista, ha traído consigo la deriva independentista.

“En Cataluña los trabajadores ya no tienen el poder adquisitivo de antes“, comienza Bou, que cree que se debe a que “la clase media no consigue recuperarse, y el consumo interior no tira como debería tirar”. “El turismo, a pesar de todo, se sigue moviendo bien, por suerte. Pero el consumo interior no hay manera de arrancarlo, y esto es porque los salarios no son los que deberían ser. Más de la mitad de las empresas de Cataluña tienen pérdidas, y esto no pasaba antes. La gente se busca otras vías y, si el negocio va bien, prefieren marcharse”, continúa el presidente de Empresarios de Cataluña.

“Lo que la Generalitat está haciendo es perjudicar a Cataluña. El Rey de España es el Jefe del Estado, y nos representa a todos, con lo que hay que tratarle con respeto. Porque al fin y al cabo, a todos nos beneficia: a los nacionalistas, y a los no nacionalistas. Da una imagen de sensatez, de serenidad, de concordia… Es una buena imagen y nos interesa a todos los catalanes que venga el Rey y que se le trate bien. Esperemos que su majestad tenga un buen día aquí”, continúa Bou sobre las protestas que está generando la presencia del Rey en los actos de homenaje por los atentados de Barcelona y Cambrils.

El presidente de los Empresarios de Cataluña recuerda en este sentido que “Barcelona se recuperó rápidamente de los atentados” mientras que no sucedió lo mismo con el ‘procés’. “Ha perjudicado muchísimo más, por ejemplo, la turismofobia, las manifestaciones, el independentismo…”, explica.

Bou: “Esto es un hervidero, y ahora viene lo peor”

Y lo peor de todo es que Bou tiene claro que lo peor aún está por venir: “Todavía no podemos estar tranquilos, ni muchísimo menos. Yo creo que lo peor está por pasar porque tienen preparados ya dos aquelarres separatistas. El 9 de septiembre el primero, y el 1 de octubre el segundo, en conmemoración de esas votaciones ilegales. Además, la guinda del pastel es que intentarán sacar a los presos mediante permisos penitenciarios y, claro, como Sánchez les ha dado la potestad, pues podrán hacer y deshacer. En estos momentos, los delincuentes políticos están en prisiones catalanas y, probablemente, es lo que veamos en los próximos días. Esto es un hervidero, y ahora viene lo peor”.

“Los empresarios estamos muy preocupados porque sólo les queda una cosa, que es saltarse la legalidad en la calle. Legalmente no es posible hacerlo, el Estado ya lo ha dicho: no pactarán la separación de Cataluña. Legalmente no es posible. Así que sólo les queda la vía de la discordia civil. Veremos a ver qué ocurre. De momento ya hay fechas señaladas muy duras: el 9 de septiembre y el 1 de octubre“, continúa Bou.

“Septiembre y octubre serán meses muy movidos en Cataluña. Le van a dar un buen meneo… Los separatistas. Nosotros sólo queremos paz, estabilidad política… Para que crezca la economía… Vamos, lo que debería querer todo el mundo”, concluye Josep Bou.