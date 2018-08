UGT considera que es urgente subir los salarios

La Unión Sindical de Trabajadores (UGT) considera urgente subir los salarios. Este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado los datos del IPC, y pese a que el dato de inflación se ha moderado en julio (2,2%), el sindicato sostiene que mientras ” los precios aumentan los salarios pierden poder adquisitivo”.

En un comunicado remitido a los medios de comunicación, UGT subraya que “es urgente actuar en una distribución y redistribución más justa de la renta, porque hay que dignificar los salarios y reducir la pobreza y la desigualdad”.

El sindicato que lidera Pepe Álvarez mantiene que una de las fórmulas para que los españoles ganemos poder adquisitivo pasa, dicen, “por revertir la reforma laboral y recuperar el incipiente Estado de Bienestar que los recortes de los gobiernos del Partido Popular han dejado claramente mermado”.

Pese a que UGT insista en que “no puede ser que los precios aumenten y que en una fase de expansión económica los salarios no solo no consigan recuperarse“, lo cierto es que el dato del IPC del séptimo mes del año se ha moderado un 0,7%. Una ligera caída a consecuencia de los precios de la alimentación y del ocio. No obstante, el IPC registra, nada menos, que 23 meses en alza. Es decir, hoy los precios son un 2,2% superiores a los de hace un año.

Entre sus recetas para impulsar la economía, el sindicato propone que el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, que contempla la negociación de incrementos salariales de hasta un 3 % y un aumento de los salarios mínimos de convenio a 14.000 euros al año en 2020, se traslade a los convenios “cuanto antes”.

Asimismo, piden reorientar la política e impulsar los sectores industriales, con un incremento del esfuerzo en investigación y desarrollo, que permita pasar a un modelo basado en una industria de alto valor añadido.