Cómo afecta a España el plan Chequers de Theresa May

El Ejecutivo de Theresa May ha diseñado un “Libro blanco” (the white papper), un plan para mitigar el impacto económico y social del Brexit. El plan, popularmente conocido como ‘el plan Chequers’, establece unas normas para que Reino Unido goce de la libre asociación a la Unión Europea. Una condición que no acepta Bruselas y que podría dañar el futuro empresarial, financiero y comercial de las empresas españolas.

Teniendo en cuenta que Reino Unido se ha convertido en el tercer cliente de España en hortalizas, frutas y bebidas, sólo por detrás de Alemania y Francia, da que pensar. Según Informe anual de comercio agroalimentario de 2017, elaborado por el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación, las exportaciones de estos productos agrícolas superaron los 2.284 millones de euros.

El economistas Javier Santacruz explica a OKDIARIO que afirma que “si hay aranceles, las exportaciones españolas se verán afectadas”. Sin embargo, el verdadero “peligro son las barreras no arancelarias, es decir, que se modifiquen estándares calidad, que se de preferencia preferencia al producto nacional (británico) frente al extranjero”.

Santacruz sostiene que una de las consecuencias más directas para nuestro país del Plan de May es que “se puedan introducir reglas proteccionistas con las empresas que llegan a Reino Unido”. Sin embargo afirma que el verdadero impacto lo sufrirán más aquellas personas y empresas que quieran hacer negocio en Reino Unido tras el Brexit, que las compañías ya establecidas en mientras que el día a día aquellos que ya están establecidos en la isla, “no variará de forma sustancial”.

En España operan pocas empresas británicas, por lo que “no es un problema de empresa sino de personas, de los británicos que residen en España”. Y es que a falta de siete meses para que se materialice la salida de Reino Unido de la Unión Europea, todavía son muchos los flecos que quedan por atar.

Uno de ellos es la posible restricción que se ponga, “pero muy especialmente lo que ocurra con la libra y si esta pierde valor” asegura Santacruz. May defiende una idea en su Libro Blanco imposible de aceptar para Europa. El simple hecho de dar luz verde a que Reino Unido goce de una una libre asociación marcaría un precedente que Bruselas no se puede permitir.

Plan Chequers

El plan Chequers, que recibe el nombre de la residencia estival de la Primera Ministra británica, incluye entre otras cosas. Esto implicaría que la aduana británica pasaría a recaudar impuestos en nombre de los Veintisiete, algo que Bruselas ve impracticable.