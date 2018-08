El Estrella Damm es de nuevo el campeón absoluto de la Copa del Rey Mapfre 20 años después

El Estrella Damm Sailing Team 2018, con Nacho Montes como armador y Luis Martínez Doreste como patrón, se ha proclamado vencedor de la 37 Copa del Rey Mapfre en la clase BMW ORC 1 y también el premio especial como mejor equipo en tiempo compensado. Veinte años después de proclamarse campeón absoluto de la Copa del Rey, el barco del RCMT Punta Umbría y Club Nàutic El Balís, vuelve a subir a lo más alto del podio.

Y lo hace con parte de la tripulación que consiguió aquel éxito de hace dos décadas con los hermanos Nacho, Arturo y Paco Montes, y sus primos Nacho Morube y Nacho Lamadrid. El podio final en BMW ORC 1 ha sido el compuesto por el Estrella Damm, primero; Rats on Fire, segundo, y británico Bewild, tercero.

Si hace 20 años su principal rival fue el italiano Breeze, en 2018 ha sido el Rats on Fire, otro duro rival y que llegaba a la 37 edición como vigente campeón y con cinco títulos de la Copa del Rey en su haber. El Estrella Damm partía con cuatro puntos de ventaja en la última jornada sobre el Rats on Fire, pero no valía confiarse, es por ello que la tripulación que lidera el canario Luis Martínez Doreste salió al campo de regatas concienciado de que una victoria en la décima prueba del global le garantizaba el título, y así fue.

En la salida de la penúltima manga, el Estrella Damm Sailing Team no buscó arriesgar sino conservar, y esto le sirvió para colocarse en cabeza ya en la primera ceñida y ganar tiempo en cada tramo donde montó primero, por delante del Zappys y del Rats on Fire. En estos puestos acabarían la prueba, donde el Estrella Damm sacaría 30 segundos al Zappys y 47 al Rats on Fire.

En la última prueba, con el Estrella Damm Sailing Team 2018 ya matemáticamente campeón, el equipo de Martínez Doreste salió sin la presión del resultado, y aunque ganó en tiempo real, el Rats on Fire sería el que se llevaría el triunfo en la última manga, por 24 segundos.

El armador del Estrella Damm, Nacho Montes se mostraba enormemente feliz por esta victoria 20 años después: “Ha sido una gran regata y hemos tenido un gran rival como el Rats on Fire. Hemos contado con un buen barco, con una tripulación de primer orden”. El armador sevillano ha comentado: “Estamos muy felices y vamos a pensar en nuevos proyectos”. Y ha añadido: “Hemos recordado la victoria de once años y hemos vuelto a tener un Estrella Damm en el agua, un proyecto muy ligado a nosotros”.

El patrón del Estrella Damm Sailing Team 2018, el canario Luis Martínez Doreste, ya sabe lo que es ganar la Copa del Rey, en este caso es su sexta: “Hemos venido con una tripulación mixta con canarios, sevillanos, catalanes, mallorquines…”. Para Martínez Doreste la clave ha sido “contar con un buen barco, un buen equipo y velas nuevas. Se han dado estas circunstancias y lo hemos conseguido”. Respecto a la victoria final, reconoce que no ha sido fácil: “Hemos estado con el cuchillo en la boca en todas las regatas con el Rats on Fire, y el hecho es que los dos barcos hemos ganado muchas pruebas. La igualdad ha sido máximo y no podíamos fallar”.

El director del proyecto, el onubense Ricardo Terrades, ha sido el encargado de coordinar toda la operación: “Nos salió esta oportunidad de poder formar un equipo fuerte, hemos tenido la ayuda de un gran patrocinador como Estrella Damm, y estamos muy contentos de haber conseguido el objetivo, ya no solo de estar en la Copa del Rey, sino también de ganarla”.

La tripulación del DK46, Estrella Damm Sailing Team 2018, en la 37 Copa del Rey Mapfre, ha estado formada por Nacho, Arturo y Paco Montes, Luis Martínez Doreste, Óscar Chaves, José María ‘Pichu’ Torcida, Gonzalo Infante, Ricardo Terrades, Roberto Molina, Santi Monjo, Aleix Gelabert, Nacho Murube, Adolfo López, Álvaro García Candau, Nacho González Lamadrid y Natàlia Via-Dufresne.

Sobre Estrella Damm y la vela

La relación de Estrella Damm y la vela se remonta hace más de 20 años, con los primeros patrocinios de la Copa del Rey de Vela (Palma de Mallorca), competición de la que se alzó ganador en 1998. En 2007 y 2010 participó en la 32 y 33 edición de la America’s Cup (Valencia), mismos años en los que participó en la primera y segunda edición de la Barcelona World Race con las velas diseñadas por Custo Dalmau.

Estrella Damm, cerveza elaborada con ingredientes naturales y según la receta original de 1876, volverá a estar al lado de la mejor vela y de todos sus seguidores en la 37 Copa del Rey Mapfre. Y lo hará con el Estrella Damm Sailing Team 2018, 20 años después de aquella histórica victoria en el club balear.