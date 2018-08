Así consiguió el gremio del taxi la declaración política que hará este viernes el Gobierno contra los VTC

Los taxistas se atrincheraron en Fomento para conseguir que rectificara una nota de prensa El gremio ha advertido a las comunidades díscolas que volverán a la carga en septiembre

En la noche del miércoles, el gremio del taxi decidió suspender una huelga que durante casi una semana ha colapsado las principales ciudades españolas. Los taxistas volvieron al trabajo satisfechos por lo conseguido en sus negociaciones con el Gobierno, pero con una advertencia clara: si en septiembre no se legisla en la dirección que ellos exigen, las movilizaciones volverán.

En algunos casos, fueron más allá y señalaron directamente a algunos gobiernos autonómicos, como el de la Comunidad de Madrid, del Partido Popular. La Puerta del Sol es el próximo objetivo de sus protestas si no asumen las competencias que Fomento quiere traspasar a las regiones. Este requisito es el primer paso para que el Ayuntamiento de Madrid pueda seguir los pasos del consistorio de Barcelona y poner coto al desarrollo de Uber y Cabify.

El método de la presión ha funcionado. Tal es así que en la reunión que mantuvieron con el Ministerio de Fomento el pasado lunes, la agresividad en el tono del discurso de los taxistas fue clave para conseguir un cambio de postura de las negociaciones que ha estado dirigiendo el secretario de Transporte, Pedro Saura.

Así lo confirma un audio de Saúl Crespo, que circula en las redes. Este representante de la plataforma de taxistas Caracol, mandó un mensaje incendiario a sus compañeros por whatsapp, después de que el Ministerio mostrara a los taxistas una primera versión de la nota de prensa que sobre las 19:17 horas envió a los medios de comunicación.

“El secretario de Estado nos ha traicionado. Se ha comprometido a fijar unas cosas en la nota de prensa que no ha cumplido. No coinciden las fechas, no figura el 1/30″, denuncia Crespo antes de decir a sus compañeros que en Fomento “no quedan ni las ratas, ni las putas”.

Ante esa falta de compromiso del Ejecutivo, el portavoz de los taxistas insta a recrudecer el tono: “De aquí no se mueve ni Dios. Si el Gobierno del PSOE no se toma en serio al sector del transporte que se prepare para lo que se viene encima”.

Dos horas y 10 minutos después, Fomento rectificaba y enviaba otra nota de prensa recogiendo las reclamaciones de los taxistas, como recogió en tiempo real OKDIARIO.

Un día después, el martes, el secretario de Estado recibió a los representantes de los Vehículos de Turismo con Conductor (VTC) y se mostró decidido a seguir adelante con el plan trazado con el taxi el día anterior.

Este viernes, el Gobierno celebra su último Consejo de Ministros antes del verano. Tras la reunión, Fomento se ha comprometido a hacer una declaración política en favor de las demandas de los taxistas.

Si el plan trazado sigue en marcha, la pelota pasará pronto a las Comunidades Autónomas, que tendrán que lidiar con la presión que ejerce un sector capaz de perturbar la tranquilidad ciudadana con el bloqueo de las ciudades.