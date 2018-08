Los principales sindicatos del Taxi levantan la huelga

Los grandes sindicatos del taxi (Fedetaxi -Madrid-, Élite Taxi -Barcelona, etc.) han decidido, en asamblea, levantar la huelga Cantabria y Cartagena se han mostrado díscolos y seguirán con los paros Abandonarán las concentraciones de madrugada

Los grandes sindicatos del taxi (Fedetaxi -Madrid-, Élite Taxi -Barcelona, etc.) han decidido, en asamblea, levantar la huelga ante la “buena fe” mostrada por el Ministerio de Fomento. Los trabajadores del sector, eso sí, se muestran algo contrariados por la fría acogida que las Comunidades han mostrado en la Conferencia Nacional de Transportes (CNT) respecto a la idea de recibir las polémicas competencias. Tanto es así, que los taxistas de Cantabria o Cartagena han decidido mantener los paros.

“Teníamos que sacar a la gente de aquí (Paseo de la Castellana-Madrid-)”, ha señalado Miguel Ángel Leal (Fedetaxi) a OKDIARIO. Será una suspensión, pero hay que acabar ya con ello. Ahora veremos si las cosas van saliendo adelante, si se van publicando cosas en el Boletín Oficial del Estado (BOE), y ya veremos. Pero de momento levantamos”, ha añadido.

En Barcelona (donde el fin de la huelga ha ganado en la asamblea por un 90%), Élite Taxi ha pedido a los taxistas convocados en la Gran Vía que “la tregua empezará a partir de las 3 de la mañana (de la madrugada del jueves) y hay que limpiar todo y comenzar a trabajar”. Mañana, a las 11 de la mañana, darán una rueda de prensa en el Hotel Avenida Palace (Barcelona) para explicar todo. “En septiembre le queremos devolver al ciudadano de Barcelona todas las molestias haciendo un día de taxi gratis”, han concluido los taxistas catalanes.

Los sindicatos del taxi no se acaban de fiar ni del Ministerio de Fomento, ni de Pedro Sánchez. El PSOE prometió que, el próximo Consejo de Ministros del 14 de septiembre se aprobaría un Real Decreto-Ley “con el que se conseguirá “dar estabilidad y resolver el problema definitivamente”. Los principales sindicatos de taxistas, de este modo, ‘bajan las armas’ pero no las guardan. Esperarán a que el Gobierno cumpla su promesa. De no ser así, prometen “seguir dando guerra”.

Conferencia Nacional de Transpore

El ministro de Fomento, José Luis Abalos, no logró que las Comunidades Autónomas acogieran de buena gana las competencias sobre las licencias de vehículos con conductor (VTC), algo de lo que dependía el final de la huelga de los taxistas de toda España, que piden que se cumpla la Ley en la proporcionalidad 1/3o (Una VTC por cada treinta taxis).

La Conferencia Nacional de Transportes que se celebraba este miércoles tenía como punto del día -y del año, casi- la transferencia de las licencias VTC a unas comunidades que se mostraron algo díscolas con la idea. Todas aceptaron negociar, pero algunas, como la Comunidad Valenciana, dejó claro que no estaban dispuestos a asumir las hipotéticas indemnizaciones que habrían de pagar a los propietarios de licencias VTC que se quedarían sin ellas (para que se cumpliera el 1/30). Castilla y León fue otra Comunidad que se mostró algo recelosa con la idea.

Díscolos

Pese a que los principales sindicatos de taxistas han decidido dar una “tregua” a la huelga, algunos sindicatos regionales se han mostrado díscolos y han anunciado su intención de continuar adelante con los paros.

Los taxistas cántabros han decidido en asamblea, en la tarde de este miércoles, mantener la huelga iniciada hace tres días durante dos jornadas más, hasta el viernes, coincidiendo con la celebración del Consejo de Ministros, y salvo que se acepten antes de esa fecha -3 de agosto- las reivindicaciones del sector.

Los taxistas de Cartagena, además, decidieron este miércoles unirse a partir de las siete de la mañana del jueves a sus compañeros de Madrid, Barcelona, Valencia y otras ciudades, para exigir al Ministerio de Fomento que ponga coto al crecimiento de los vehículos de alquiler con conductor, los conocidos como VTC, cuyas principales empresas son Uber y Cabify, según informa La Verdad.