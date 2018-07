Los taxistas rechazaron un pacto con Torra para no dejar tirados a “los compañeros del resto de España”

Joaquim Torra, presidente de la Generalitat, ofreció un pacto a los sindicatos del sector del Taxi. Según ha podido saber OKDIARIO, el líder independentista quiso desbloquear la huelga tratando de convencer a los taxistas catalanes de que aceptaran que fueran las Comunidades Autónomas quienes regularan el suelo urbano ya que, de este modo, dada la buena relación de Torra con Colau, la proporción 1/30 se cumpliría en el Ayuntamiento de Barcelona. Los sindicatos, sin embargo, lo rechazaron, toda vez que “es un asunto de los taxistas españoles, no sólo catalanes”.

La intención de Torra de ‘salvar’ la situación únicamente de los taxistas catalanes cayó como una bomba en la asamblea del sector, que bajo ningún concepto la aceptarían. “Tenemos miles de taxis repartidos por todo el país, en Madrid, en Sevilla, en Málaga, en Barcelona, en Marbella… ¿Cómo vamos a aceptar eso?”, ha explicado Tito Álvarez a OKDIARIO.

La intención de Quim Torra de marcarse un tanto con un sector como es el del taxi se ha ido al traste. Y no solo eso, sino que gran parte de los taxistas han visto como un ‘insulto’ la propuesta del líder de la Generalitat, a quien le ha salido el tiro por la culata. “A mí me da igual que se lleve bien o mal con Colau. ¿Cómo me voy a fiar simplemente de su palabra de que se llevan bien? Además, que es que bajo ningún concepto dejaríamos tirados a nuestros compañeros del resto de España. Aunque él no lo quiera, los taxistas somos españoles, y no nos dejamos tirados”.

Tito Álvarez, portavoz del sector del Taxi, se ha reunido este martes con miembros de la Generalitat, que le han insistido en que el hecho de que fueran las Comunidades Autónomas las que regulasen los suelos les vendría bien a los taxistas catalanes. Sin embargo, ha sido en vano. A lo largo de este martes, se producirán nuevas asambleas en la que se estudiarán las últimas novedades y, por tanto, la posible desconvocatoria de la huelga.