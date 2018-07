Desconcierto por la huelga de taxis en la Operación Salida

Desconcierto entre los ciudadanos de las principales regiones españolas ante la Operación Salida que arranca este martes por la huelga de taxis. La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé 3,2 millones de desplazamientos por carretera sólo durante el 1 de agosto y algunos viajes pueden verse retrasados por el corte de las principales vías de las ciudades que se han sumado a los paros.

El sector del taxi ha decidido continuar con la huelga indefinida en ciudades como Madrid, Barcelona o Málaga y este 31 de julio y 1 de agosto son dos jornadas donde el organismo prevé una gran afluencia.

En este sentido, las carreteras que pueden verse más afectadas son las de Madrid, Castilla La-Mancha, Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía. A última hora de la noche, los problemas circulatorios se trasladarán a los lugares de destino.

La huelga del taxi se mantiene

Los taxistas mantienen la huelga indefinida que secundan desde el pasado fin de semana tras terminar sin acuerdo la reunión con el Ministerio de Fomento al considerar “insuficientes y poco concretas” las medidas planteadas por este Departamento para limitar a las empresas de vehículo de alquiler con conductor (VTC), las firmas como Uber y Cabify.

“Yo no voy a desconvocar nada”, aseveró el portavoz de Élitetaxi, Alberto Álvarez. “Hay muy buena voluntad, pero no es suficiente para irnos satisfechos, así que no desconvocamos la huelga”, aseguró de su lado el presidente de Antaxi, Julio Sanz.

“No desconvocamos nada, la huelga se mantiene”, declaró por su parte el presidente de Fedetaxi, Miguel Ángel Leal.

En cuanto a la duración del paro, todos ellos se remitieron a lo que decidan los compañeros del colectivo que están en la calle, si bien apuntaron a la posibilidad de que se levante en función del resultado de la reunión que el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, mantendrá este miércoles con las comunidades autónomas, o de la declaración que el Gobierno prevé realizar el viernes en el Consejo de Ministros sobre su compromiso a solucionar el conflicto.