La Asamblea de taxistas decide mantener la huelga y no descarta “actos espontáneos”

La huelga de los taxistas sigue adelante. Así de rotundos se han mostrado los sindicatos del sector tras la asamblea celebrada la noche del lunes en Barcelona. Tras más de dos horas de reunión, la decisión unánime es la de mantener los paros y “llegar hasta el final”.

Tras la decepción por el “engaño” del PSOE , Tito Álvarez ha vuelto a hablar con Fomento, desde donde les han comunicado su sorpresa por el mantenimiento de la huelga. “Decían que no entendían nada”, explica Álvarez, que les ha reiterado: “Sólo os hemos pedido una cosa, y no la habéis cumplido. Y encima engañándonos. Sólo queríamos una cosa: que den competencias a los ayuntamientos para las licencias. Y ya está. ¿Tan difícil es poner eso tal cual?“.

“A Pedro Saura le pedí que lo pusieran para un niño de diez años, y mira cómo lo han puesto. Ponen que es un tema de las Comunidades Autónomas”, continúa Álvarez, que reconoce que, aunque eso no les vendría del todo mal en Cataluña, ya que “tanto la Generalitat como el Ayuntamiento de Barcelona cumplirían con el 1/30”, ellos van a ir hasta el final. “¿Y los demás? ¿Y el resto del país? Vamos a hacerlo bien para todos. Y queremos unos mínimos para que, si llega un partido liberal como Ciudadanos, pues que no puedan revertirlo. Dejarlo de algún modo asegurado”, explica.

“Mañana no tenemos pensado hacer nada, ya que tenemos reunión con la Generalitat, con la Secretaria de Transportes, y el miércoles las Comunidades y los ayuntamientos van a la Conferencia Nacional de Transporte. Pero puede que hayan actos espontáneos. No es en absoluto descartable”, subrayan en Élite Taxi, desde donde insisten en que no entienden “nada de lo que ha pasado”. “No entendemos cómo nos han vacilado así, nos dicen una cosa y cuando nos vamos nos dan la puñalada. Esto no puede ser. Es un vacile”, concluye un Tito Álvarez que reconoce que, aunque está cansado y le encantaría llegar a un acuerdo, “no voy a rendirme”.