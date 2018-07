Francia pide a Trump que deje “la ley de la selva” y pase a respetar las reglas

El ministro francés de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire, pidió hoy a Estados Unidos, durante la reunión del G20 de Buenos Aires, que “respeten las reglas del multilateralismo” y a sus aliados, al mostrarse convencido de que el comercio mundial “no puede basarse en la ley de la selva”.

“El comercio mundial no puede basarse en la ley de la selva y el aumento unilateral de los aranceles es la ley de la selva”, expresó Le Maire en su cuenta de la red social Twitter, al tiempo que participa del encuentro de ministros de Finanzas y presidentes de Bancos Centrales del G20 en la capital argentina.

World trade cannot base itself on the law of the jungle and the unilateral increase of tariffs is the law of the jungle.

We call on the United States to see sense, to respect the rules of multilateralism and to respect their allies. #G20Argentinahttps://t.co/kvOtEu8KCI pic.twitter.com/FJFY13JlL0

