Soraya reivindica seguir con la tradición del PP de bajar impuestos

A pesar de no haber puesto negro sobre blanco su política fiscal, algo se puede intuir sobre las recetas económicas que incluirá Soraya Sáenz de Santamaría en su programa económico tras la entrevista concedida a OKDIARIO. En ella sostiene que, pese a haber protagonizado una subida de impuestos durante la pasada legislatura, “nosotros somos un partido que baja los impuestos cuando tenemos margen”.

La ex vicepresidenta del Gobierno de Mariano Rajoy y candidata a la Presidencia del Partido Popular, Soraya Sáenz de Santamaría, no ha querido desgranar sus recetas económicas durante este periodo de campaña.

Sáenz de Santamaría ha preferido esperar a que se realicen las votaciones de este jueves, y si su candidatura pasa a la segunda vuelta, entonces dará a conocer las propuestas fiscales y laborales que defenderá el PP.

La candidata a liderar el Partido Popular insiste a este periódico que “somos el partido de la rebajas de impuestos garantizando el Estado del bienestar. Y en plena crisis no podíamos. Pero a medida que hemos ido pudiendo, hemos ido bajando impuestos y subiendo pensiones y sueldos públicos”.

Un programa conservador y prudente

Todo lleva a pensar que Sáenz de Santamaría llevará a cabo un programa conservador y prudente, a tenor del equipo que la acompaña en esta nueva etapa. La candidata a liderar el Partido Popular cuenta en su equipo con perfiles económicos conservadores como el ex ministro de Energía Álvaro Nadal y su hermano Alberto, así como el ex ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro y la ex ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez.