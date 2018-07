Elio Cabanes apuesta por bajar el IVA, revisar contratos y liberalizar el mercado agrícola

El concejal del PP en La Font de la Figuera (Valencia), Elio Cabanes Sanchís, es el menos conocido de los siete candidatos que se presentan a las primarias del partido. Con 140 avales (40 más de los necesarios), Cabanes tiene como propuesta principal la bajada del IVA a niveles precrisis, pero también cuenta con medidas para combatir el mal uso de los contratos de enseñanza y para liberalizar el mercado agrícola y ganadero.

El concejal valenciano, muy crítico con Mariano Rajoy, explica a OKDIARIO que su principal medida en el ámbito económico pasa por una bajada de impuestos indirectos, del IVA en este caso, “para que vuelva a niveles precrisis”. “Los españoles tenemos que recuperar el nivel de vida que teníamos antes de esa subida de IVA”, expone.

Además, el candidato popular quiere revisar los tipos de contratos existentes, sobre todo el denominado contrato de aprendizaje: “Hay grandes cadenas de superficies que tienen a la gente trabajando con contrato de aprendizaje y luego, cuando llegan a los dos años, les echan a la calle tras haberles tenido empleados por 600 o 700 euros al mes haciendo una jornada normal como cualquier trabajador”. Y es que, bajo el punto de vista de Cabanes, “las grandes empresas no se pueden aprovechar de la gente más débil”.

También propone Cabanes luchar por conseguir un “comercio justo” tanto en agricultura como en ganadería. “Hoy en día todo tiene que ser subvencionado, porque en caso contrario ni agricultores ni ganaderos lograrían vivir de ello, mientras que si hubiera un comercio justo conseguirían, sin subvenciones, tener incluso más beneficios y, por tanto, conseguir vivir mejor”, subraya el concejal de La Font de la Figuera a OKDIARIO.

Candidatura antimediática

Fuera del más estricto plano económico, Cabanes señala que no hará lo que no tenga que hacer. “Mi candidatura es fuerte y directa con todo lo que necesita tanto el país como el Partido Popular”, explica el candidato, que apuesta por no estar buscando el titular: “Yo nunca he tenido un interés de ser político ni nada por el estilo, por lo que no tengo la necesidad de gobernar a golpe de titular, sino que lo haría a golpe de lo que realmente necesite el país y mi partido”.

Cabanes comenzó a gestar su candidatura hace dos años junto a un grupo de militantes valencianos que no están de acuerdo con el funcionamiento actual del Partido Popular. “Me presento precisamente para eso, para intentar cambiar el partido desde su base y aportar todo lo que podamos del sentir y el pensar de la gente que somos la base del partido, y que somos los grandes olvidados de este partido“, explica.

“Me presento para que la gente tenga la primera oportunidad en la historia del PP en poder votar a alguien que no está de acuerdo con la cúpula”

“Me presento para que la gente tenga la primera oportunidad en la historia del PP en poder votar a alguien que no está de acuerdo con la cúpula del partido ni con lo que se ha estado haciendo en ella. Busco el voto de la gente que no está de acuerdo en cómo está hecho el partido. Si quieren una persona cercana a ellos que de verdad va a hacerles sentirse importantes, aquí estoy”, subraya Cabanes ante los micrófonos de OKDIARIO.

Cuestionado sobre las posibilidades de ganar, Cabanes lo tiene claro: Ya ha ganado. “Yo ya he ganado. Se me ha oído en todos sitios, los periodistas me preguntan y yo en parte ya he ganado. Sobre las posibilidades reales, si hubiéramos votado los 800.000 simpatizantes pues habría tenido muchas más, pero aún así no perderé la esperanza hasta este jueves a las 22,00 de la noche. Tengo las mismas posibilidades que los demás candidatos”.

En caso de que Cabanes no de la sorpresa, se mantendrá en su concejalía y, cuando termine el Congreso, llamará al nuevo presidente del partido para entrevistarse con él, explicarle “las bondades” de su programa, y “que estudie si le puedo ayudar”. “Si tiene dudas o puedo aportar, pues me tendrá para lo que necesite”, concluye.