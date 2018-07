Caixabank prueba suerte en un negocio fallido de BBVA: venderá neveras y ‘teles’ en tiendas propias

Caixabank reta a BBVA y pondrá en marcha un negocio en el que ya fracasó la entidad vasca en 2007. Este miércoles el banco valenciano abrirá una tienda piloto en Málaga para vender productos no financieros: televisiones, neveras, móviles… todo con la opción para sus clientes de financiarlo al 0%. También se ofrecerán seguros y el envío a casa del producto será gratuito.

El concepto -que en el caso de Caixabank se llamará Family Store- es similar al que ya intentó Francisco González, presidente de BBVA, en mayo de 2007. Se trata de dar una vuelta de tuerca al negocio y vender de manera presencial este tipo de productos, que ya comercializan a través de catálogo, aprovechando su poderosa red de clientes.

En el caso de Caixabank, la apuesta por el nuevo negocio viene después de que solo en el primer trimestre del año la entidad haya vendido 114.000 productos por catálogo -a través de su filial PromoCaixa-.

Hace once años, en 2007, el BBVA puso en marcha este negocio cuando facturaba 30 millones de euros en la venta de productos por catálogo. El objetivo que se marcó González -José Ignacio Goirigolzarri era consejero delegado- fue ampliar la facturación a 110 millones de euros y alcanzar los 100.000 pedidos.

Juan Valdez

Dentro del plan de diversificación planteado por González se incluyó la venta también de electrodomésticos, como neveras y lavadoras, productos informáticos como móviles, además de viajes e, incluso, habilitar corners en las oficinas con cafeterías de Juan Valdez.

Caixabank repite modelo con la diferencia de que sus tiendas -de momento es una prueba piloto- se enfocarán en estas ventas y tendrán horario comercial al abrir de lunes a sábado de 10.00 a 21.00 horas. BBVA planeó adaptar la mitad de sus sucursales (3.650 en aquéllos momentos) al nuevo concepto de venta presencial.

El negocio de González no prosperó. Juan Valdez ha llegado a España pero no a las sucursales del BBVA. Y la mitad de sus oficinas no venden presencialmente electrodomésticos. Pero la idea no la han abandonado del todo: en 2017 alcanzaron un acuerdo con Marsans para habilitar corners en sus sucursales de esta agencia de viajes.

En la entidad valenciana restan importancia a este hecho al haber una diferencia de once años entre una propuesta y otra. Además, se trata de una experiencia piloto que si no funciona la aparcarán. Pero la similitud es total, aunque con otros protagonistas y en otros tiempos: en 2007 la crisis era inminente y ahora, la recuperación del consumo es un hecho.