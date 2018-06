El cambio de Gobierno no afecta al Ibex: el selectivo cierra junio con una subida del 1,3%

Junio dio comienzo en España con una importante tormenta política que ha desembocado en un cambio de Gobierno. El mercado suele asustarse con la falta de estabilidad, pero lo cierto es que el Ejecutivo conformado por Pedro Sánchez ha espantado los fantasmas y, en gran medida gracias al buen comportamiento de la banca, ha logrado cerrar el mes con un alza del 1,3%.

En la última sesión de junio el Ibex ha subido un 0,35%, impulsado por las distintas noticias que han catapultado al sector financiero. Caixabank, sin ir más lejos, se ha quitado un gran peso de encima con la venta del 80% de su negocio inmobiliario. “Este le penalizaba mucho a nivel de cumplimiento de ratios de capital y además era un quebradero de cabeza a nivel de gestión. De hecho, se prevé un ahorro significativo en gastos durante los próximos años. Con esta venta consigue tener un balance mucho más saneado”, señalan los expertos de SelfBank.

Además, también respecto al sector financiero, se ha filtrado que Sabadell podría estar cerca de llegar a un acuerdo similar al de CaixaBank para desprenderse de activos tóxicos ligados al ladrillo.

Fuera del sector bancario también otras empresas han sabido soltar lastre. Es el caso de ACS, que se ha desprendido del 80% de su participación del 80% de distintos edificios en Barcelona destinados a comisarías por importe de 21 millones de euros.

Este viernes, además, hay que destacar la importante caída que ha sufrido CIE Automotive por el denominado ‘efecto dividendo’. Se ha dejado casi un 15%, pero cabe recordar que sus acciones descontaban hoy un importe de 0,28 euros, así como el reparto de 0,65 acciones de Global Dominion por cada título de CIE. La propia compañía informaba en la CNMV que ha adquirido un 5% adicional de su filial en India (Mahindra CIE Automotive) por un importe de 60 millones de euros, de manera que pasa a controlar un 56% de la misma.

Este viernes, tal y como nos recuerdan los expertos de SelfBank, hemos visto varios cambios de recomendación de valores españoles. HSBC rebaja su recomendación de AENA desde comprar a mantener y reduce su precio objetivo de 190 a 170 euros. Mientras, Deutsche Bank reitera recomendación de comprar Inditex y le eleva el precio objetivo de 32,5 a 33 euros. Morgan Stanley revisa a la baja el precio objetivo de Mediaset desde 10,90 euros a 6,3 euros, y su recomendación de neutral a infraponderar.

Otros índices europeos también se han apuntado al carro de las subidas en la última sesión de este viernes, como el DAX alemán (+1,06%), el CAC francés (+1,12%) o el FTSE londinense.

“El acuerdo alcanzado esta madrugada en Bruselas le ha sentado bien al euro (sube hasta 1,167 vs dólar) y a las bolsas del Viejo Continente. El mercado ha celebrado no tanto el pacto sobre inmigración, si no la capacidad de entendimiento de los diferentes líderes europeos. La formación de nuevos gobiernos en España o Italia, este último con claro signo populista, hacían altamente complicado que finalmente se pudiese llegar a un acuerdo”, explica Victoria Torre, directora de análisis de SelfBank, que recuerda que, “en la eurozona, el dato de IPC por fin se sitúa en el nivel que el BCE considerar idóneo: el 2%. Aunque el organismo debería verse tentado a normalizar ya la política económica, probablemente le frene que el IPC subyacente (que excluye alimentos frescos y carburantes) todavía se encuentra en el 1%”.

En EE.UU., los ingresos personales crecen un 0,4%, en línea con las previsiones, mientras que los gastos lo hacen solo en un 0,2%, la mitad de lo que se esperaba.