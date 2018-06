Sebastián Albella, presidente de la CNMV, no ha querido referirse a las informaciones publicadas este viernes que apuntan a que el organismo regulador había detectado irregularidades en el informe financiero de 2016 que le remitió el Banco Popular. “Es un asunto al que me referí en enero y ahí llegué donde creía que debía llegar. Yo no estoy participando personalmente”, ha señalado al respecto.

Una vez más, el silencio y la opacidad han sido las bases de las respuestas que el presidente del regulador ha dado a los muchos periodistas que le han planteado distintas cuestiones sobre Banco Popular. “Tenemos unas competencias y una ley de actuación perfectamente definidos. Es un tema delicado, medí mucho mis palabras cuando estuve en el Congreso y me parece razonable remitirme a ellas”, ha insistido.

“A la CNMV no le corresponde hacer actividades propias de los auditores”, ha explicado Albella, que ha insistido en que no va a hablar de ello pese a haber sido cuestionado hasta en seis ocasiones por los periodistas presentes en el seminario en el que ha sido ponente el presidente del organismo regulador. “No voy a hablar de ello, lo siento”, ha sido la respuesta.

El regulador del mercado concluye que en las cuentas de Banco Popular hay “datos inexactos o no veraces o con información engañosa o que omite aspectos relevantes”. De este modo, el organismo que preside Sebastián Albella suspenderá el proceso sancionador respecto a este caso ya que “la ley le obliga a hacerlo si se está tramitando un procedimiento penal por los mismos hechos”.

En este sentido, la CNMV ha solicitado al juez Andreu los autos de admisión a trámite de las querellas interpuestas contra el Popular. El objetivo: valorar si está investigando la exactitud y la veracidad de las cuentas y los informes financieras del ejercicio 2016, en el que ha detectado las irregularidades.