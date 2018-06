Marín Quemada (CNMC): “Los peajes no serán un instrumento político al servicio de alguien”

José María Marín Quemada, presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), ha recalcado que lo que tienen que hacer los peajes eléctricos es lo que el mercado determine: “En momentos bajarán y en momentos subirán”. En este sentido, el presidente del regulador ha recalcado que “no serán un instrumento de utilización política al servicio de nadie, por tanto, los inversores podrán saber cuál va a ser el retorno de sus inversiones”.

“Utilizar los peajes como un instrumento político se ha pasado de moda, se dejó de hacer hace muchos años”, ha apuntado Quemada, que cree que “las competencias de la CNMC tienen que ser las competencias de cualquier agencia europea”. “Hay unos reglamentos que son de aplicación directa. Hacen especial énfasis en el tema del cálculo de los peajes”, explica.

Pisos turísticos

Quemada ha afirmado este viernes que se ha creado un grupo de trabajo con las autoridades de competencia de cada comunidad autónoma para que se actúe “en la misma dirección” respecto a la regulación de los pisos turísticos y se rompa la dinámica “peculiar” por la que cada comunidad autónoma lanza una disposición normativa diferente.

Así lo ha señalado durante su intervención en las jornadas ‘La economía ante el blockchain. Lo que está por venir’ organizadas por la Universidad Menéndez Pelayo (UIMP) y la Asociación de Periodistas Económicos (Apie) en Santander, en el mismo foro en el que esta semana la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, reconocía el “batiburrillo” en la regulación de esta materia por lo que anunciaba que el Gobierno establecerá “unas reglas de juego” que pongan orden y sirvan de directriz a las CC.AA. en este ámbito.

En concreto, el presidente del ‘superregulador’ ha hecho hincapié en que “no tiene ningún sentido” que la regulación turística sea diferente en cada comunidad autónoma y ayuntamiento, por lo que considera que “hay que forzar una reunificación de la regulación turística”. En esta línea, también ha señalado que la CNMC se está reuniendo con cada ayuntamiento y comunidad para trasladarles sus preocupaciones en este ámbito.

Actualmente, la Ley de Medidas de Flexibilización y Fomento del Mercado del Alquiler limita el arrendamiento de viviendas vacacionales y apartamentos turísticos por parte de particulares, al vincular la regulación de este tipo de alojamientos a la legislación turística de las comunidades autónomas, que tienen esta competencia transferida. En caso de no existir dicha normativa, se les aplica el régimen de los arrendamientos de temporada.

Sector telecomunicaciones

Según ha señalado el presidente de la CNMC, el sector de las telecomunicaciones está continuamente “bajo vigilancia” porque es un sector que” tiene sobre sí un cambio tecnológico que está introduciendo cambios continuos”. En este sentido, ha recordado que “cuando había cinco operadores en España los precios bajaban, cuando había cuatro también, pero cuando sólo había tres los precios subieron”.

“Es un sector en el que está aumentando la competencia y, a más competencia, mayor regulación”, ha dicho Quemada sobre las telecos.

Cambio de Gobierno

José María Marín Quemada ha desmentido la posibilidad de que el cambio de Gobierno vaya a producir cambios en el organismo que él preside. “La CNMC, como cualquier agente independiente, debe estar blindada frente al ciclo político. Nadie está pensando en cambios. A mí me queda hasta septiembre de 2019, espero tener fuerzas y ganas suficientes para hacerlo al menos igual de regular que lo he hecho hasta ahora“, ha espetado.

“Si la CNMC no es independiente yo seré el primero en pedir su desaparición”

“Creo que la política de competencia y la buena regulación tiene capacidad para responder a las inquietudes de los ciudadanos, que son distintas a los desafíos de hace unos cuantos años. Estamos en medio de una revolución que marca cada uno de nuestros actos, especialmente nuestros actos económicos. Todo esto viene de la mano de un fenómeno que es absolutamente imparable que es la digitalización de la economía tradicional”, ha recalcado Quemada.

“Las agencias de competencias trabajan para los ciudadanos y para las clases más desfavorecidas. También trabaja para que las empresas menos fuertes no se sientan arrolladas por las empresas más fuertes”, ha subrayado el presidente de la CNMC, que ha recordado que en los cuatro años y diez meses que lleva el organismo en pie “se han desmantelado una treintena de cárteles, se han impuesto 800 millones de euros de sanción en el área de competencia y, si incluimos la regulatoria, esas cifras se multiplican por dos con enorme facilidad”.

“Las multas me parecen bajas y no excesivamente disuasorias”

Tal y como ya ha reconocido en distintas ocasiones, Quemada ha explicado que las multas que imponen son “bajas y no excesivamente disuasorias”. “Que estas sanciones no se pagan o no tienen éxito es mentira. El 82% de las decisiones de la CNMC son avaladas por el Tribunal Supremo”, ha recalcado.

“La Competencia en definitiva pasa porque los mercados tienen unas reglas y una normativa y es lo que se tiene que hacer cumplir en beneficio de los ciudadanos”, ha defendido Quemada, que cree que “no tiene sentido una competencia alta y una regulación alta en los mercados, la competenecia tiene que ser alta pero la regulación baja“.