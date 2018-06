Las firmas de moda disparan su última bala y vuelven a adelantar las rebajas de verano. Algunas como H&M, Sfera (El Corte Inglés), Cortefiel y Women’Secret ya han colgado los carteles de descuento en sus escaparates y el resto de grandes marcas promete hacerlo antes del 1 de julio, la fecha tradicional que marcaba el arranque del periodo de rebajas.

Los dos clásicos, El Corte Inglés e Inditex también se suman a la lista de compañías que teñirán sus escaparates. Ya lo hicieron el año pasado: sus rebajas arrancan el próximo viernes 29 de junio.

El sector de la moda se anticipa al periodo estival ‘oficial’ por la climatología adversa y la llegada tardía del verano. Las prendas de la temporada primavera-verano se han atragantado con las lluvias, tal y como sucedió en verano, cuando las ventas de otoño-invierno cayeron por las altas temperaturas.

Las grandes marcas quieren dar salida al stock que no se ha logrado vender por la tardía llegada del verano y espera elevar las ventas tras el frenazo registrado en mayo. El quinto mes del año ha registrado un descenso de las ventas del 6,2%. Con las cifras de mayo, el sector textil encadena cinco meses de caídas.

Liberalización del periodo de rebajas

Lo cierto es que adelantar las rebajas ya es una práctica habitual en el sector textil. Desde hace seis años, el día 1 de julio dejó de estar marcado en el calendario. El Gobierno de Mariano Rajoy aprobó la liberalización de las rebajas, donde se establecía que cada comerciante tiene absoluta libertad para decidir la duración del periodo de descuentos, que además, podrían hacerse durante todo el año -cuando antes estaban regulados y restringidos a dos periodos durante el año, verano e invierno-.

Las promociones o las prendas con Special Price (precio especial, con un porcentaje de descuento) están a la orden del día durante todo el año en las tiendas. Una práctica que desde la Asociación Empresarial del Comercio Textil, Complementos y Piel (Acotex) critican: el presidente, Eduardo Zamácola, reitera que es “insostenible” vender prendas de moda con promociones continuas y descuentos agresivos.

Zamácola sostiene que el sector textil debe reinventarse para vender “con calidad”. El presidente de la organización hizo esta reflexión tras presentar los datos del sector textil en España: su facturación en 2017 creció ligeramente -un 0,47% con respecto al año pasado- hasta los 18.097 millones de euros.

Por eso aboga por luchar contra el descuento permanente, ya que considera que se trata de una “política errónea” y el primer perjudicado es el pequeño comercio. “Hay que acompasar la oferta a la demanda y que las empresas busquen crear marca. Llevamos siete años acostumbrando al cliente a una guerra de descuentos y eso es insostenible, porque las marcas pequeñas y medianas no lo soportan, a no ser que no se diferencien. Te diferencias o estás muerto”, ha reiterado.

Desde Acotex reclaman que se el e-commerce y el comercio tradicional tengan las mismas reglas del juego.