Planas pide a la UE que “redoble su esfuerzo” para frenar los aranceles de Trump a la aceituna

Los aranceles a la aceituna española impuestos por Estados Unidos (EEUU) llegan a la mesa europea. El ministro de Agricultura, Luis Planas, quien participa en su primer Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea (UE), ha sido contundente e insta a ‘los Veintiocho’ a “redoblar las gestiones porque los aranceles a la aceituna son injustificados tanto técnicamente como económicamente”.

Planas, que ha intervenido ante los medios de comunicación en Luxemburgo a la espera de que el asunto se aborde esta tarde, ha subrayado que el arancel a la oliva española no es un asunto español, sino europeo. “Los análisis que ha llevado a cabo EEUU, sobre todo en relación al arancel antisubvención, ponen en tela de juicio algunos componentes de la Política Agraria Común (PAC) y las ayudas que forman parte de la llamada caja verde“.

El recién estrenado ministro apunta que “hay que dar una respuesta unida a nivel europeo” antes de que se comunique la resolución definitiva el próximo 24 de julio. “Los comisarios europeos de comercio y de agricultura han efectuado acciones, pero queremos que las renueven antes de que el Centro de Comercio Internacional (ITC) se pronuncie”, añade.

Arancel medio del 34,75%

Este organismo es quien tiene la última palabra tras la decisión del Departamento de Comercio de Estados Unidos (EEUU) de endurecer los aranceles provisionales impuestos a la oliva negra los pasados meses de noviembre y enero. Así, como consecuencia de la investigación antisubvención, se impone un arancel medio del 14,75%, frente al 4,47% provisional establecido; mientras que, a partir de la investigación antidumping se impone un arancel medio del 20%, frente al provisional 17,13% impuesto en enero.

Unas cifras que suponen la imposición de un arancel medio del 34,75% frente al 21,6% impuesto en el anterior mes de enero, según informaba la Asociación Española de Exportadores e Industriales de Aceitunas de Mesa (ASEMESA).

Medidas compensatorias

Planas ha indicado que la defensa a la aceituna de mesa “es tan legítima como lo puede ser la del acero y el aluminio. Por ello, instaré a la UE a que analice las compensaciones necesarias si se confirma la decisión de EEUU”.

El titular de la cartera de Agricultura ha recordado que el sector ha perdido el 42% del mercado estadounidense durante el primer trimestre del año frente al avance de otros países y por ello, la balanza debe compensarse.

Sin embargo, Planas es prudente y asegura que “este proceso va por fases Ahora estamos en fase combate para lograr que EEUU no adopte esas medidas. No quiero situarme en esa hipótesis, no es bueno colocar la venda antes de la herida”.

Además, ha recordado que, pese a los procedimientos europeos pertinentes, desde el ministerio de Agricultura y desde el ministerio de Industria y Comercio se están llevando a cabo acciones conjuntas para analizar la hoja de ruta.

La patronal defiende que es un asunto europeo

El secretario general de la Asociación de Exportadores de Aceitunas de Mesa (ASEMESA), Antonio de Mora, sostiene que están completamente de acuerdo con el ministro en que se trata de un asunto europeo y no español.

“Debe ser por tanto la UE quien asuma la defensa, ya que EEUU pone en cuestión todo el modelo de ayudas de la PAC, que hasta ahora parecía intocable, pero parece que no lo es”, señala.

Por otro lado, insta a la Comisión Europea (CE) a realizar “gestiones políticas y diplomáticas al más alto nivel con la mayor contundencia y urgencia. Aunque la decisión formal se adopte el 24 de julio, la votación definitiva tendrá lugar el 10 de julio y por tanto hay que actuar antes de que se produzca dicha votación“, concluye.