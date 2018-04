Este es el mensaje de Francisco Briones, ex presidente de Fórum, a las familias estafadas tras el juicio

Este viernes ha llegado a su fin el juicio por el caso Fórum y Afinsa, que ha quedado visto para sentencia tras más de ocho meses de sesiones judiciales celebradas en la Audiencia Nacional. Francisco Briones, expresidente de Fórum Filatélico, se enfrenta a 19 años de prisión acusado de blanqueo de dinero, estafa y falseamiento de cuentas y, según ha podido saber OKDIARIO, durante la celebración del juicio ha dicho: “Lo siento, si en algo me he equivocado, lo siento”.

Francisco Briones: “La prudencia judicial me impedía estar físicamente cerca de vosotros”

En declaraciones por Whatsapp a Luis Alvero, portavoz nacional del grupo AFAAN (Afectados Fórum Afinsa Arte y Naturaleza), Briones muestra su agradecimiento “por estar en la puerta del juzgado junto a las demás personas”. “Que sepáis que mi corazón ha estado cerca de vosotros, lo que pasa es que la prudencia judicial me impedía estar físicamente cerca de vosotros. Gracias. Gracias infinitas a todos vosotros. Lo he dicho ya dentro de la sala, lo siento, si en algo me he equivocado, lo siento. Gracias a todos”, se puede escuchar en el audio.

Un grupo de afectados, con el apoyo de los llamados Cazacorruptos, han asistido a las puertas del juzgado de la audiencia nacional en San Fernando de henares a grito de “jueces y fiscales siervos de la banca y del estado”, “Fórum Afinsa queremos solución”, “el PSOE nos robó el PP nos engañó y llevamos doce años sin ninguna solución”.

Desde este grupo se han mostrado, en declaraciones a OKDIARIO, bastante sorprendidos porque “no había ni un medio de comunicación. Algo huele muy mal en este caso, todo es muy extraño. Si fue según algunos fiscales y jueces la mayor estafa piramidal de nuestra historia, ¿cómo puede ser que haya elegido primero un juzgado en las afueras? ¿Escondidos de qué?“.