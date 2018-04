La banca desprecia al bitcoin pero adopta la tecnología blockchain

Las entidades financieras siempre han mostrado su rechazo hacia bitcoin y hacia las criptomonedas en general. Sin embargo, cada vez más bancos inciden en que la tecnología en la que se basa la divisa digital, blockchain, será clave en el futuro para su negocio.

Lloyds Banking Group anunció hace dos meses la prohibición de utilizar sus tarjetas de crédito en la compra de criptomonedas. El consejero delegado de JP Morgan, Jamie Dimon, ha advertido en más de una ocasión de que bitcoin “es un fraude”.

Incluso el vicepresidente de la Comisión Europea responsable del Euro y la Estabilidad Financiera, Valdis Dombrovskis, ha alertado de “riesgos claros” en torno a la criptomoneda: “El valor de los Bitcoins no está garantizado por ningún país ni emisor, sino por la oferta y la demanda”.

Tanto bitcoin como el resto de criptomonedas nacieron como respuesta a la manipulación monetaria que llevan a cabo los bancos centrales de todo el planeta (como el Banco Central Europeo o la Reserva Federal, dependientes del poder político) con la ayuda de las grandes entidades bancarias. Las ven como una amenaza al actual sistema monetario y perder la manipulación de la divisa es algo que no están dispuestos a asumir. Por eso se posicionan en contra.

Sin embargo, Banco Santander ha sido uno de los primeros en dar el paso para utilizar blockchain. Este mismo jueves, la entidad que preside Ana Botín ha anunciado el lanzamiento en cuatro países, entre ellos España, de un servicio de transferencias internacionales que utiliza una tecnología basada en blockchain.

Concretamente, este servicio usa xCurrent, una tecnología basada en registros contables compartidos propiedad de Ripple, compañía californiana en la que Santander invirtió 200 millones de dólares (162 millones de euros) en 2015 a través de su fondo de capital emprendedor, InnoVentures.

Very happy to be the first bank to offer faster and transparent blockchain based international payments to our retail customers in four countries. https://t.co/mvS8wxxffM

— Ana Botín (@AnaBotin) April 12, 2018