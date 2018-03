El Consejo de Ministros ha dado luz verde al nuevo Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 que incluye ayudas para el alquiler y la compra de inmuebles a menores de 35 años.

Para acceder a las ayudas, tanto si es para el alquiler como la compra, el primer requisito es ser menor de 35 años o mayores de 65 años. En el caso de querer solicitar la subvención para la compra de un inmueble, la renta del demandante, o núcleo familiar, debe ser tres veces inferior al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).

Asimismo, el demandante tiene que poder demostrar que no posee ningún inmueble en propiedad y que la nueva casa vaya a convertirse en su vivienda habitual.

En el nuevo Plan Estatal de Vivienda, el Ejecutivo preve destinar ayudas de hasta 10.800 euros para aquellos que deseen acogerse y cumplan con los requisitos necesarios.

Ayudas al alquiler

En el caso del alquiler, se podrán solicitar ayudas de hasta el 50% del importe total de la vivienda cuando el coste de la misma sea inferior a 900 euros al mes en determinadas zonas a definir por las comunidades autónomas. A este subsidio podrán acogerse todos aquellos menores de 35 años y mayores de 65 años.

Para este nuevo plan de viviendas, el ejecutivo preve destinar 1.443 millones de euros. De las subvenciones estatales previstas, hay que sumar la cofinanciación de las comunidades autónomas, 350 millones de euros corresponden a este año, 357 millones a 2019, 364 millones a 2020 y 372 millones a 2021. Fomento espera entregar 557.109 ayudas.

También incluye un programa para alquilar viviendas desocupadas de entidades financieras a personas en situación de desahucio y establece ayudas a los jóvenes que viven en municipios de menos de 5.000 habitantes para la compra o alquiler de la vivienda habitual.

Un aumento artificial en el alquiler

Un plan que no ven con buenos ojos desde idealista. Fernando Encinar, jefe de estudios de del portal considera que “dar ayudas directamente a jóvenes menores de 35 años para alquilar una casa podría producir un aumento artificial del precio del alquiler en los tramos más bajos de precio. Además, perjudica gravemente a aquellas personas mayores de 35 años que no pueden acogerse a esta ayuda ya que no contarán con la ‘extra’ del Gobierno y se enfrentarán a una subida de precios provocada, precisamente, por esa ayuda gubernamental. En definitiva, es echar gasolina al fuego y dar dinero a unos inquilinos frente a otros”.