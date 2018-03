Los controladores aéreos contra Fomento: “Los servicios mínimos nos impiden hacer la huelga”

La Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) ha denunciado este miércoles que el Ministerio de Fomento “vuelve a vulnerar su derecho a la huelga” por decretar unos servicios mínimos cercanos al 100% de cara a los paros convocados con motivo del Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo.

“Es un paro destinado a que paremos las mujeres. No vamos a poder hacer huelga porque son muy pocas compañeras las que no tienen servicios mínimos. La inmensa mayoría irá a trabajar como un día normal y mucha gente que querría secundar este paro no puede hacerlo porque los servicios mínimos nos lo impiden”, explica Susana Romero, portavoz nacional del sindicato.

Romero apunta que Fomento justifica estos servicios mínimos porque “considera todos los puestos de control servicios esenciales. Eso significa que ninguna persona que trabaje en radio o frecuencia con los aviones podrá secundar la huelga”.

Además, el sindicato denuncia que “la mayoría de los trabajadores que no tienen servicios mínimos son hombres. No sabemos como se resuelven estos porcentajes y por eso hay malestar entre las compañeras”

Estudian denunciar a Fomento

Desde el sindicato están valorando la opción de poner una denuncia a Fomento. “Lo estudiará nuestro equipo jurídico. Al final, estamos judicializando nuestro trabajo, nuestro día a día. Es descorazonador porque es un derecho que tenemos que no se nos permite ejercer”, indica.

Romero mantiene que “muchas compañeras están enfadadas porque pensábamos que la decisión de Fomento iba a ir en línea con lo que acaban de dictar los tribunales”. La portavoz nacional del sindicato hace referencia a la sentencia del Tribunal Supremo que les dio la razón por la huelga de 2015, cuando USCA convocó varias jornadas de paros: “finalmente, los tribunales nos dieron la razón”.

El sindicato indica que, lógicamente, acatarán la decisión de Fomento ya que los servicios mínimos son de obligado cumplimiento y bajo sanción si no se cumplen. Pero, lamentan que “en el sector aeronáutico no se va a poder demostrar que cuando las mujeres paran, la sociedad se para”.

En España, hay aproximadamente 2.200 controladores aéreos. Del total, un tercio de la plantilla son mujeres. “Precisamente, estamos manifestando nuestra preocupación de que las nuevas incorporaciones vayan por estas vías y que sigamos representando un porcentaje interior”.