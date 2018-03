El sector consumo pierde 20 millones tras las restricciones de tráfico en Cataluña

El sector consumo ha sido uno de los más afectados por el temporal de nieve y lluvia en Cataluña. La borrasca Emma se cebó con la comunidad y provocó las restricciones de tráfico en toda la red catalana, algo que se traduce en pérdidas de 20 millones de euros para las empresas que forman parte de AECOC, la asociación de fabricantes y distribuidores que agrupa a más de 28.000 compañías.

La situación ha vuelto a la normalidad este jueves -el miércoles a partir de las 15:00 las principales vías volvieron a abrirse al tráfico-, pero el impacto económico ha sido “grave”, explica a OKDIARIO Alejandro Sánchez, director de la cadena de suministro de AECOC. La cifra se basa en la pérdida de ventas, la paralización de entrega de productos frescos así como de grandes almacenes y fábricas ubicadas en Cataluña y por último, y no menos importante, los trabajadores que también estuvieron parados.

“Se paralizó la entrega de productos frescos, ya que los transportistas estaban paralizados y no pudieron suministrarlos a las tiendas, con lo que estos productos se dañan; ha habido una pérdida en las ventas porque esos productos no se recuperan; el personal del transporte estuvo parado y algunos grandes almacenes no pudieron operar porque no tenían mercancía“, apunta Sánchez.

La industria láctea, la más afectada

Si hay algunas compañías que se han visto afectadas, esas han sido las que comercializan productos frescos y lácteos. “Por ejemplo, las fábricas que operen en el entorno de los lácteos, como los yogures, hay que tener en cuenta que recogen la leche diaria. No pudieron hacerlo ni entregarlo a sus clientes“.

Danone y Pascual, entre otras, se han visto afectadas. “Todas las que tengan fábrica en Cataluña”, subraya el director de la cadena de suministro de AECOC. “Así como Mercabarna, la sociedad que concentra los mercados mayoristas de Barcelona y alrededores, “no recibió productos. La distribución de frutas y verduras también estuvo paralizada”.

Medida “drástica y desproporcionada”

AECOC mantiene que la “parálisis completa del transporte de mercancías fue demasiado drástica. Es la primera vez que se toma, no hay antecedentes. Es desproporcionado para lo que sucedió”.

La situación en Cataluña fue “extraordinaria”, ya que en otras regiones de España, pese al temporal, no se cerraron todas las vías. “Había otras alternativas. En Cataluña, la medida fue muy anticipada y no se avisó con antelación a los transportistas porque si no, no hubieran salido para quedarse parados en las carreteras”.