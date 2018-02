Comprar arte en ARCOmadrid no es sólo cosa de ricos

El mercado del arte no es sólo cosa de ricos, a pesar de las cifras récord que se suelen manejar con asiduidad dentro del sector. En ARCOmadrid se pueden adquirir obras de arte por menos de 5.000 euros, una pequeña inversión que podría ser el comienzo de una gran colección futura o el descubrimiento de artistas emergentes que necesitan a un ‘Medici’ del S. XXI.

Uno de los objetivos de la cita con el arte contemporáneo 2018 es recuperar el mercado español, por ello una de las iniciativas de ARCOmadrid ha sido la acción #MeComproUnaObra y estimular a las nuevas generaciones a comprar piezas para comenzar pequeñas colecciones que, quién sabe, quizá lleguen a situarles en la Historia del Arte.

Sin ir más lejos, la galerista Soledad Lorenzo, que ha hecho una importante donación al Museo Reina Sofía, siempre ha señalado que jamás pensó ser coleccionistas, pero al final toda una vida de relación con los artistas y el mercado han hecho que sea uno de los grandes nombres del coleccionismo español.

Por su parte, Carlos Urroz, director ARCOmadrid, explica a OKDIARIO que “hay obras que se pueden adquirir por las nuevas generaciones que llevan viniendo a la feria durante años”. Eso sí, reconoce que “hay que tener disponibilidad de renta”.

Es verdad que en esta 37 edición habrá presencia de un Picasso ‘Nature Morte’ de la galería Leandro Navarro con un precio de 2,5 millones de euros. Sin embargo, frente a este dineral, la galería Rosa Santos tiene, por ejemplo, ‘La noche es nuestra’ de Pauline Fondevila, por un precio de 800 euros, una de las piezas más económicas de la muestra.

Hablamos de invertir en arte, no como especulación o ‘snobismo’, por supuesto, – nadie olvida el Miró en el baño de Juan Antonio Roca, cerebro de la trama corrupta en Marbella -, sino por sensibilidad hacia obras que hagan sentir, aunque sin olvidar si se ajusta o no a nuestro bolsillo.

Ana María Trigo, experta del portal de subastas Catawiki, cree que “hay que ir con las ideas muy claras, saber en qué queremos invertir y el presupuesto cerrado por que es muy fácil salirse de la inversión que teníamos en mente”. Cree, además, que en cada presupuesto hay “oportunidades”, pero es importante “enfocarse”.

Eso sí, recomienda llegar a ARCOmadrid con los deberes hechos y hacer una “investigación previa” donde se hayan analizado las obras, sus precios o los precios del mercado secundario”.

Otra posibilidad es que otros lo hagan por ti, es decir, compañías que se dedican a buscar obras de arte contemporáneo que se adapten a las preferencias y rentas de los compradores. Es el caso de Koyac Collect, una compañía que tiene alianza con las mejores galerías internacionales para seleccionar piezas de todos los gustos/bolsillos y guiar a los coleccionistas en todo el proceso. “El arte no es sólo para millonarios”, claman en su web.

Explica la experta de Catawiki que hay “fotografía muy buena, obra gráfica y obras de artistas que están comenzando que son muy interesantes”. Para los no iniciados, además, Trigo señala que es “muy importante” que la pieza vaya acompañada del certificado de autenticidad firmado por el propio autor.

Señala que esto es “básico” si algún día “decidimos venderla en subasta, por ejemplo, pues será lo primero que pidan: certificado o procedencia de la obra, es decir, de qué galerías viene”. Explica a este periódico que “no es lo mismo comprar una obra de un artista que está vendiendo bien, que comprar uno del que no sabemos nada y comprarlo en un lugar donde no ofrecen garantía”.

La experta explica, además, que la inversión no siempre es buena. “Nos podemos equivocar, como en todas las inversiones”, no obstante, cree que “es complicado que salga mal si seguimos todos los pasos y nos aseguramos de que el valor es fiable”.

Concluye, además, que no es aconsejable comprar solo por la futura revalorización de las piezas. Trigo señala que “no es una buena idea, en el mundo del arte tiene mucha importancia nuestro propio instinto y comprar algo que no te gusta no es muy recomendable”. Y añade: “Al contrario que otras inversiones, con esta te tienes que sentir cómodo con ellas. Si no te gusta, es una carga emocional demasiado negativa”.