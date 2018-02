Manuel Conthe: “La CNMV casi nunca ha tenido armonía, siempre ha habido guerras”

Este fin de semana falleció quien fuera presidente de la CNMV entre 2001 y 2004, Blas Calzada, a los 80 años de edad. Para repasar su trayectoria, hemos querido hablar con quien le sucedió, Manuel Conthe, que estuvo al frente del organismo regulador entre 2004 y 2007. Sin embargo, hemos acabado hablando de asuntos tan interesantes como su salida del organismo, su decepción con Elvira Rodríguez, y hasta del nombramiento de Guindos.

Sobre Blas Calzada, Conthe ha explicado a OKDIARIO que su interacción con él fue “limitada”. “Yo le fui a ver poco antes de que tomara posesión, pero la verdad es que no hubo un proceso de solapamiento”, recuerda el ex presidente de la CNMV, que reconoce que, cuando le relevó, encontró “cosas mejorables”.

“La CNMV que recogí del fallecido Blas Calzada era mejorable”

Manuel Conthe dimitió por sus discrepancias con el Consejo del organismo regulador respecto a la decisión de no abrir expediente sancionador a Enel y Acciona por sus extrañas maniobras en la OPA sobre la eléctrica Endesa. “Fue la mayor polémica de mi época. No tanto por la CNMV, que yo creo que lo hizo bien, sino por el lío mediático que montaron los participantes en aquella OPA”, subraya el ex presidente.

Defiende su trabajo al frente de la CNMV

Cuestionado sobre si cambiaría algo en caso de que pudiera viajar en el tiempo, la respuesta es clara: “Sí”. “Cuando traduje al español una regla que hay en derecho corporativo británico, que es como la regla de pasividad, quizás podría haberlo traducido como la regla de la neutralidad de los directivos de una compañía sobre la que se lanza una OPA, porque luego dejamos claro que es completamente legítimo que los gestores de una empresa a la que le han lanzado una OPA busque ofertas competitivas, como explícitamente dijimos. Pero eso quizás no queda captado por el término ‘pasividad’, y habría sido más acertado hablar de ‘neutralidad’. Pero quitando eso, creo que la CNMV lo hizo razonablemente bien“, se defiende.

La CNMV, según Conthe, tradicionalmente había aplicado una regla que consistía en que, con el sistema antiguo de OPA (que se cambió en 2007), se obligaba a los oferentes a que asumieran el compromiso individual de no comprar acciones en el mercado y comprarlas todas a través del proceso de OPA. “Mientras que la legislación en teoría eso sí lo permitía, y lo único que decía es que si antes de la OPA comprabas a un precio, el precio de la OPA tendría que se igual o superior al precio más alto a los que los habías comprado”, matiza.

“La CNMV, por su parte, iba un poco más allá, y decía que si quieres que te aprueben el folleto de OPA, te tienes que comprometer a no comprar nada en el mercado hasta que lances la OPA. Y eso fue lo que originó, en nuestro caso, que Eon, a quien aprobamos la oferta, introdujera, por exigencias de la CNMV, ese compromiso. Y, cuando se lanzó la OPA, no tenía una sola acción de Endesa en cartera; lo que permitió que Acciona y Enel compraran un paquete superior al 50%, que frustró la OPA de Eon. Pero era una política inmemorial de la CNMV que se modificó”, afirma Manuel Conthe.

Amigo de Albella

Bajo el punto de vista del ex presidente de la CNMV, el futuro del organismo regulador con Sebastián Albella al frente promete más que con Elvira Rodríguez. “Creo que ahora hay una magnífica sintonía entre presidente y vicepresidente, y eso yo creo que es esencial, porque otro de los talones de Aquiles históricos de la CNMV fueron los conflictos entre presidente y vicepresidente. Es algo que ha sucedido prácticamente siempre, desde el primer presidente que tuvo la CNMV“, recuerda Conthe.

“Uno de los talones de Aquiles históricos de la CNMV han sido los conflictos entre presidente y vicepresidente”

“Discrepancias que, por cierto, he vivido también. En mi época, las tensiones y discrepancias entre Carlos Arenillas -su vicepresidente- y yo eran plausibles. Armonía apenas ha habido en la CNMV, sólo en momento clave… Y ahora, que parece que está todo muy armonioso”, explica el ex presidente.

“Yo tengo simpatía por Sebastián Albella”, reconoce. “A mí me parece una gran idea que al Consejo de la CNMV se haya incorporado un antiguo director general de mercados, que es Ángel Benito. Yo siempre decía que el subgobernador, tradicionalmente, había procedido de Banco de España y luego pasaba a ser, como subgobernador, miembro no sólo del Consejo, sino de la Comisión Ejecutiva”, subraya.

“En la CNMV ha habido un divorcio histórico casi total entre el Consejo y el staff de la CNMV”

Según Conthe, “en la CNMV ha habido un divorcio histórico casi total entre el Consejo y el staff de la CNMV. Y, afortunadamente, ese divorcio total, que a veces generaba desconfianza, se ha roto con el nombramiento de uno de los conejeros de un antiguo director general de mercados como es Ángel Benito”.

Decepcionado con Elvira Rodríguez

“Esta CNMV me gusta más que la de Elvira, indudablemente. A mí, personalmente, Elvira Rodríguez me decepcionó. Yo siempre he pensado que alguien que procede de la política no está ni mucho menos inhabilitado para ejercer bien un puesto. Por eso me parece bien que Guindos acceda a la vicepresidencia del BCE. Por eso, cuando nombraron a Elvira Rodríguez, le di un voto de confianza”, recuerda Conthe.

“La de Elvira fue una actuación lamentable, por eso de su paso no tengo una visión demasiado favorable”

“Me decepcionó en general, aunque con algo en particular”, continúa el ex presidente de la CNMV, que se refiere a “la disparatada investigación que hizo la UDEF sobre una fantasmagórica trama de corrupción en el seno de la CNMV, que llevó a que la presidenta, en vez de tratar de desbaratar esa intervención y defender a los directivos y funcionarios de la casa, se pusiera de perfil. Fue una actuación lamentable. Por eso de su paso no tengo una visión demasiado favorable”.

Ciudadanos

Sobre su simpatía con Ciudadanos, Conthe quiere matizar que “nunca” ha estado vinculado al partido. “Como yo públicamente me signifiqué a favor de Ciudadanos, y escribí un artículo a favor de ellos, la gente equivocadamente pensó que yo formaba parte de Ciudadanos, pero nunca he formado parte, soy un mero simpatizante”, expone.

“No tengo ni vocación ni aptitudes para la política”

Conthe reconoce que “ocasionalmente” le han pedido ideas desde la formación naranja, pero explica que “nunca” ha tenido un puesto orgánico en el partido, “que ha tenido siempre como responsable económico a Luis Garicano”. “Lo que pasa es que como me signifiqué antes que Garicano, la gente pensaba que era de ellos. Pero no tengo ni vocación ni aptitudes para la política, y siempre prefiero opinar desde la total independencia”, expone.

Discrepancias con Garicano

Se ha escrito bastante sobre la hipotética desconexión de Manuel Conthe de Ciudadanos debido a unas supuestas discrepancias con el secretario económico del partido, Luis Garicano. “Mis discrepancias no fueron tanto con Garicano, sino con los directivos del partido”. Por ejemplo, explica, “a mí me pareció disparatado que en su momento propusieran una bajada del IVA, y lo critiqué. Ahora, recientemente he criticado también que propusieran la supresión absoluta del impuesto de sucesiones”.

“Mis discrepancias no fueron tanto con Garicano, sino con los directivos del partido”

“Ahí es donde se ve que sí, soy liberal, pero socialdemócrata. Lo que pasa es que hay que pagar todos los impuestos necesarios para que la hacienda pública esté equilibrada, pero no hay que seguir la técnica equivocada ultraliberal, como Trump, que es empezar bajando los impuestos, y si hay déficit no me importa nada. No, usted tiene la responsabilidad de planificar el nivel de gasto público y el nivel de ingresos de forma que sean congruentes entre sí para que la hacienda pública esté estructuralmente equilibrada”, afirma Conthe.

Y continúa su exposición política: “Yo soy partidario de no sucumbir ni a la tentación de los partidos de izquierdas de aumentar el gasto, ni de la tentación de los conservadores de bajar impuestos“. “Si se quiere tener mucho gasto público, hay que tener muchos impuestos. Y si se quiere bajar impuestos, hay que decidir por dónde se va a recortar el gasto público, en vez de hacer lo que está haciendo la administración Trump, que no sólo baja los impuestos, sino que además aumenta mucho el gasto público”, continúa.

Contento con el nombramiento de Guindos

“España con Guindos manda a un técnico que juzgará en su momento lo más idóneo. A mí me parece que está técnicamente más que cualificado, por un lado. Por otro, el hecho de que no haya pasado por un banco central no me parece excluyente, porque no se puede pensar que el BCE es una especie de casta sacerdotal, y que sólo los que hayan pasado por el sacerdocio de un banco central tienen acceso. Creo que es un buen economista”, se alegra Conthe.

“Por otro lado, lo que está claro es que en el BCE, una vez que te nombran, tú ya no te debes a tu país, te debes al interés europeo. No es casual que desde que se creó el BCE, y por sugerencia de uno de los fundadores, en el consejo del BCE, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en el Consejo de Ministros, los miembros del consejo se sientan por orden alfabético en función de su apellido, no por el país al que representan”, concluye.