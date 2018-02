De Guindos comparecerá ante los eurodiputados para abordar su candidatura al BCE

El ministro español de Economía y candidato a la vicepresidencia del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, comparecerá este miércoles ante los eurodiputados de la Comisión de Economía de la Eurocámara, en vísperas de que se escoja al aspirante para el cargo en el supervisor único.

Si bien la elección final tendrá lugar en la reunión de titulares económicos de la eurozona (Eurogrupo) del próximo día 19, el presidente de la comisión parlamentaria del ramo, el socialista italiano Roberto Gualtieri, convocó esta semana entrevistas con los candidatos al puesto, el propio De Guindos y el gobernador del Banco Central Irlandés, Philip Lane, para el 14 de febrero.

Ambos buscan sustituir en el comité ejecutivo del BCE al portugués Vítor Constancio, cuyo mandato finaliza el próximo 31 de mayo.

Las reuniones en la sede bruselense del Parlamento Europeo (PE) se celebrarán a puerta cerrada y en ellas solo podrán participar los eurodiputados de la comisión o sus sustitutos, no sus asistentes.

En los procesos de elección que se han producido hasta ahora, la Eurocámara ha organizado una audiencia con la persona designada para el puesto por los ministros de la eurozona y ha emitido una opinión, pero en esta ocasión quiere debatir de antemano con ellos, aunque también lo hará con el aspirante finalmente seleccionado el próximo 27 de febrero.

De todas formas, el veredicto del PE no es vinculante, por lo que no podrá vetar al candidato escogido por el Eurogrupo, nombramiento que será designado formalmente al día siguiente por el Consejo de Ministros de Economía de toda la Unión Europea.

El BCE, que no se ha pronunciado sobre la cuestión, también emitirá una opinión no vinculante sobre el elegido, tras lo cual los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea deberán respaldar al seleccionado en la cumbre del 22 y 23 de marzo.

La Eurocámara ha presionado para que el Eurogrupo presentara una lista con varios candidatos en la que hubiera mujeres, pues en la actualidad solo hay dos entre los 25 miembros del Consejo de Gobierno del BCE, del que forman parte los gobernadores de los 19 bancos centrales de la eurozona y los seis miembros del comité ejecutivo de la institución. Sin embargo, los dos aspirantes son finalmente hombres.

Lane, economista de perfil técnico y jefe del banco emisor irlandés desde 2015, ha desarrollado durante su carrera labores de consultoría para la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y varios bancos centrales, entre ellos, el BCE.

De Guindos es ministro de Economía del Gobierno español desde 2011 y antes desarrolló la mayor parte de su carrera profesional en el sector privado, donde fue presidente ejecutivo de Lehman Brothers para España y Portugal cuando el banco de inversiones estadounidense quebró.

Aunque la trayectoria del aspirante irlandés se ajusta más a las exigencias del cargo en el supervisor único, el Ejecutivo liderado por Mariano Rajoy considera que el puesto para España está garantizado y lo ve como una oportunidad de recuperar el peso perdido con la crisis en la UE. Por el momento, tanto Eslovaquia como Portugal han confirmado que votarán al candidato español.

“Felicitaciones a Luis de Guindos, un gran candidato con la necesaria capacidad y experiencia para el puesto de vicepresidente del BCE. Mi voto va para Luis”, anunció el titular de Finanzas eslovaco, Peter Kazimir, en Twitter.

Menos halagüeños se han mostrado los eurodiputados españoles no pertenecientes al Partido Popular, quienes han criticado que España no haya presentado a una mujer y el perfil político del ministro.

“De Guindos no es el mejor candidato, no solo porque no cumple con los requisitos que se están marcando desde instituciones como el Parlamento Europeo, sino porque como miembro del Eurogrupo ha defendido las políticas de austeridad que tanto daño han causado y siguen causando en la Unión Europea”, dijeron los socialistas en un comunicado.

Desde el grupo de los Verdes opinaron que “una persona que está ejerciendo de político en activo como De Guindos, no puede pasar de la noche a la mañana a un cargo de tantísima responsabilidad e impacto en la economía europea sin ningún tipo de escrutinio”, afirmó en un comunicado el eurodiputado Ernest Urtasun.