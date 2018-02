Los productores de la fresa de Huelva sobre el boicot independentista: “Ni conocemos la fresa del Maresme”

Los independentistas lanzaron recientemente un boicot contra la fresa de Huelva en favor de un producto autóctono catalán: la fresa del Maresme. Una campaña que avanzó este periódico, y de la que prácticamente se han reído los productores onubenses.

El motivo del boicot, además de beneficiar al producto local, pasa por los cánticos (‘A por ellos, oe’) escuchados en la comandancia de la Guardia Civil de Huelva, cuando varios coches patrulla de la benemérita salían con dirección a Barcelona en la denominada operación ‘Copérnico’, que llevó a miles de agentes de Policía y Guardia Civil a Cataluña por la deriva independentista de Carles Puigdemont y compañía.

Desde la Asociación Onubense de Productoras reconocen que, tras haber buscado el origen del boicot, descubrieron que “surge a partir de un comentario que hubo en Twitter, a partir de un perfil falso, que invitaba a hacer un boicot a la fresa de Huelva y comprar sólo la que viene de Cataluña, el Maresme”.

“En caso de que quieran boicotearnos no tendrán ningún éxito, es un absurdo”

Sin embargo, la catalana es “una fresa que no sale hasta finales de abril o mayo”, es decir, que no tiene “sentido ni lógica” el boicot bajo el punto de vista de los productores andaluces, que recuerdan que “cuando empieza a salir su cosecha, nosotros ya hemos terminado. En caso de que quieran boicotearnos no tendrán ningún éxito. Es un absurdo“.

“No le damos mucha importancia”, insisten desde la Asociación, que reconocen estar, pese a todo, “muy pendientes”. Pero, recuerdan, “la mayor parte de nuestra producción se vende al exterior, siendo Alemania y Francia dos de nuestros principales clientes. Así que no sé cómo pretenden boicotearnos”

“Aún no sabemos cómo ha ido la producción de este año, ya que hemos tenido problemas de mano de obra, faltaba gente, pero las organizaciones empresariales ya han solucionado el problema. Ya han contratado a todo el personal. Vendrán unas 9.000 personas de Marruecos“, explican los productores, que se lamentan del mal tiempo: “El frío le va muy mal a la fresa, así que no sabemos cómo irá”.

“Nuestra fresa y la del Maresme son completamente distintas. Yo ni la conozco. No se puede decir ni que hay competencia, son distintas temporadas. No hay en el mercado interior una competencia entre nosotros. Nuestro nivel de exportación es altísimo. Somos, además, los mayores productores de fresas del país“