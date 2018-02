Bitcoin ha registrado este miércoles subidas de hasta el 30% en una jornada que le sirve para recuperar parte del terreno perdido en las últimas semanas. No obstante, a lo largo del día se ha desinflado y a media tarde el incremento es del 13%.

Actualmente, EEUU está debatiendo si aprobar una legislación específica para regular las criptomonedas. La intención del Senado, dicen, es tratar de reducir la volatilidad que caracteriza a la criptodivisa más importante y, al mismo tiempo, bloquear su utilización para actividades delictivas.

El presidente del regulador estadounidense, la Securities and Exchange Commission (SEC), ha anunciado que abordará el estudio de una “legislación adicional” con el Tesoro de EEUU y con la Reserva Federal (FED).

En el Viejo Continente también se está tratando de controlar el auge de este tipo de activos. El presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, aseguraba este lunes en el Parlamento Europeo que la institución está trabajando para identificar qué riesgos pueden tener las divisas digitales sobre los bancos europeos.

“Actualmente las divisas digitales no están sujetas a una supervisión específica y hay trabajos en marcha por el SSM (el Mecanismo Único de Supervisión del BCE, por sus siglas en inglés) para identificar potenciales riesgos prudenciales que estos activos digitales puedan tener para las instituciones supervisadas”, ha señalado ante el pleno de la Eurocámara.

Guindos pide “prudencia y cautela”

Esta semana, el ministro de Economía, Luis de Guindos, advertía tener “muchísimo cuidado” con valores “extremadamente especulativos” como el bitcoin o cualquier otra criptomoneda. Guindos argumentaba no sólo que no hay ninguna entidad que los supervise, sino que los vaivenes que sufren no responden a fundamentos económicos.

Asimismo recomendaba tener “prudencia y cautela”, además de actuar con “muchísimo cuidado” con este tipo de inversiones. A su juicio, las criptomonedas no son una inversión razonable para los ahorradores ni se deben recomendar como activo de inversión.