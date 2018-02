Esto es lo que te subirá el precio de la factura del teléfono a partir de esta semana

Telefónica, Orange y Vodafone han aplicado importantes subidas en sus tarifas. Subidas, que en algunos casos entran en vigor a partir de este mismo lunes, y que repercutirá en las facturas en unos cinco euros al mes de media.

Telefónica ha aplicado una subida unilateral de tarifas en Movistar Fusión, su paquete de servicios de telecomunicaciones estrella, a cambio de un aumento en la velocidad de conexión de fibra, así como en el bono de datos o en las líneas móviles. Orange, por su parte, comenzarán a aplicar las subidas a partir del mes de abril, que es cuando comienza el inicio de su año fiscal, mientras que Vodafone lo hará a finales de este mes.

Telefónica

El encarecimiento de la factura lo sufrirán la práctica totalidad de los clientes de la teleoperadora. Todos los paquetes Fusión, salvo Fusión #0 y Fusión Series han subido ya 5 euros. Así, las tarifas afectadas son Movistar Fusión+ Ocio, Fusión+ Fútbol, Fusión+ Ficción total, Fusión+ Premium, Fusión+ y Premium Extra, Fusión +4 Premium y 4 Premium Extra. A cambio, Telefónica ha duplicado la velocidad de conexión simétrica en fibra y ha añadido 2GB en todos los bonos de datos en las líneas móviles del paquete.

Orange

Orange también incrementará el precio de sus paquetes Love a partir del próximo 25 de febrero. La subida dependerá de la modalidad contratada y repercutirá en la factura entre dos y cinco euros más. A cambio, dará más datos en el bono móvil, al que ‘meterá’ entre 1 y 6 GB.

Así, Love Esencial aumentará 3 euros, hasta los 51,95 euros al mes, e incrementa de 3GB a 4GB los datos móviles. Love sin límites subirá 2 euros, hasta los 62,95 euros al mes, a cambio de un aumento de 2 GB. Love Familia sin límites aumentará 5 euros al mes, pasando a costar 89,95 euros, a cambio de que el bono tenga 20GB en lugar de 16GB. Y Love Familia Total, el paquete más exclusivo de Orange, sube 5 euros hasta los 134,95 euros al mes, con 6GB más de datos a compartir hasta los 30GB.

Vodafone

Vodafone, que aplicará su subida a partir del 1 de abril, impondrá a sus clientes un alza de entre 1 y 2 euros a sus tarifas móviles y de fibra, y de entre 4 y 5 euros a sus paquetes convergentes.

Vodafone One S, por ejemplo, pasa de 53 a 57 euros al mes; Vodafone One M, de 64 a 68 euros; Vodafone One L de 77 a 81 euros y Vodadone One Familia Fútbol sube 5 euros hasta 110 euros.