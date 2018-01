Manuel Romera (IE Business School): “La banca española volverá a los despidos masivos si Draghi no toma medidas”

Manuel Romera, Director Técnico del Sector Financiero de IE Business School, ha explicado a OKDIARIO que, de persistir los bajos tipos de interés en Europa, la banca española se verá obligada a hacer “despidos masivos”. Además, ha alertado de que el sector en España es el que más trabajo tiene por delante, toda vez que sigue habiendo un exceso de personal.

“Los márgenes de interés, que llevan bajando desde 2012, han llegado al punto de entrar en negativo, con lo que los bancos no ganan los suficiente. Así que una de dos, o incrementan el margen o minimizan los costes, y en la banca española el gasto en personal sigue estando en el entorno del 60%“, recuerda Romera, que concluye que “la única salida para los bancos son los despidos”.

El Director del sector financiero del IE Business School cree que “los tipos de interés tienen que subir de una manera clara para poder incrementar el margen de intereses, de no ser así, los despidos van a ser una realidad”. Además, “la subida de los tipos de interés tiene que ser suficiente para que los bancos puedan incrementar los márgenes de intereses, pero no para provocar más mora. Entonces, tiene que ser una subida suficiente para que los bancos ganen más, pero sin provocar mora. Por eso hablamos de que sería aconsejable en los próximos 18 meses ver subidas del entorno del 1%, porque si no posiblemente tengan que volver a hacer despidos masivos”.

“A partir del 3% de subida de tipos de interés la mora empieza a hacer acto de presencia. Nos hemos acostumbrado a tipos de interés muy bajos y con subidas no muy grandes de tipos de interés las cuotas suben mucho, y hay que pensar que aunque ocho de cada diez euros que se deben a la banca española de préstamos hipotecarios son a tipo de interés fijo, sigue habiendo mucho más préstamos a tipo variable en la cartera de préstamos de la banca que a tipo fijo“, explica Romera.

El economista cree que es impredecible saber el ritmo al que Mario Draghi subirá los tipos de interés, aunque recuerda que quien será el próximo presidente de la Reserva Federal (FED), Jerome Powell, ya avanzó que la subida de los tipos de interés en Estados Unidos irá más rápido de lo que la gente piensa, “lo que invita a pensar que los subirán más de lo que pensamos”. Draghi, por su parte, ya ha eliminado los estímulos en formato de inyección de capital, algo que, para Romera, “estaba incurriendo en un formato de generación de inflación”.

“España sigue siendo el país que menos personas tiene por oficina abierta, unas 1.600 personas. Seguimos teniendo muchísimas oficinas, que además son muy pequeñas, con una media de sólo cinco personas por oficina, mientras que en países como Francia o Alemania duplican esta cifra. Lo que hay que hacer son oficinas más grandes y eliminar oficinas pequeñas para que sean más operativas, sean más multidisciplinares y sean diversas”, alerta Romera.