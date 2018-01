Hankook Tire desafía el futuro de la conducción de la mano del Royal College of Art de Londres

Hankook Tire, el fabricante de neumáticos prémium, ha anunciado el lanzamiento de su proyecto 2018 Design Innovation. El proyecto Design Innovation, que se celebra cada dos años, muestra las infinitas posibilidades que puede presentar un neumático diseñando alternativas creativas y realistas a la conducción.

2018 Design Innovation girará en torno al tema de la Extending Future Life Beyond Mobility. Se hablará sobre todo de la premisa que en 2035 la vida esté más conectada a sistemas tecnológicamente avanzados, tales como la inteligencia artificial y los robots. Por lo que, la movilidad del futuro en esta era seguramente no quedará limitada únicamente al transporte de personas de un lugar a otro, sino que también se expandirá para ofrecer nuevas experiencias y valores al entorno de la movilidad tradicional. De este modo, los participantes deberán crear un nuevo concepto de neumático utilizando la tecnología de conducción autónoma, para ofrecer así una experiencia completamente nueva para el futuro de la conducción.

El Royal College of Art de Londres, colaborador estrella

En colaboración con el prestigioso Royal College of Art en Londres, se elegirá a más de diez estudiantes especializados en diseño automovilístico que participarán en el proyecto. Se les exigirá presentar un modelo 3D de un neumático futurista que incluya tanto neumático como rueda y diseño exterior. El proyecto comienza en enero y concluye a finales de marzo. Algunos de los trabajos seleccionados se prepararán como animaciones y maquetas a tamaño real que se presentarán en una entrega de premios que tendrá lugar en septiembre.

Desde 2012, Hankook Tire ofrece constantemente visiones innovadoras del futuro de la conducción a través del proyecto Design Innovation. El último proyecto se celebró en 2016 en colaboración con la Universidad de Cincinnati en torno al tema Connect to the Connected World, proponiendo la movilidad inteligente en las megaciudades del futuro. El proyecto de 2014 se desarrolló en colaboración con la Universidad de Diseño, Ingeniería y Empresariales en Pforzheim, Alemania, en el marco de A Great Challenge for a Great Change.

El proyecto arroja luz sobre los papeles clave que pueden tener los neumáticos en la era del cambio climático. El primer proyecto tuvo lugar en 2012 junto con la Universidad de Cincinnati con The way to the future.