Cofidis acosa a una anciana para que retire una denuncia a cambio de nada

Cofidis vuelve a mostrar su peor cara. Según el abogado Raúl Castañeda, Gerente de Preico Jurídicos, la compañía prestamista hizo firmar un papel a una mujer de avanzada edad que les había denunciado por sus abusos por el cual ella renunciaba a la denuncia a cambio de nada.

Según ha explicado a OKDIARIO la propia afectada, “no paraban de llamar a casa” y, como lo único que quería la mujer es “descansar” -algo en lo que no ha parado de insistir-, se vio obligada por la compañía a retirar la denuncia a cambio de absolutamente nada. “La deuda total es de 4.800 euros. me da igual pagarlos. Yo lo que no quiero es que no me llamen más”, explica desesperada la mujer.

En principio, el acuerdo entre la mujer y Cofidis para retirar la denuncia a cambio de nada fue un trato verbal, sin embargo, en el juzgado han presentado un documento firmado por ella que “tan solo dice que retira la demanda a cambio de un pacto, pero no menciona cuál”, explica Castañeda.

Por ello, el citado abogado ha enviado al juez un vídeo con declaraciones de la afectada y una exposición escrita donde solicitan la continuidad del procedimiento, ya que “es la voluntad de la clienta”. “Hoy por hoy nadie sabe cuál es el beneficio que supuestamente le entregará Cofidis a la señora a cambio de la retirada de la demanda”, explican desde Preico Jurídicos.

“Hemos solicitado a Cofidis que nos envíe todos los créditos de esta clienta para poder supervisarlos”, explica a OKDIARIO el señor Castañeda, que recuerda, en primer lugar, que “cuando ya existe una demanda interpuesta, Cofidis o sus abogados no pueden negociar con mis clientes sin la presencia de uno de mis abogados”, algo que la empresa prestamista hizo “saltándose el código deontológico de la abogacía”. Por ello, de momento, ya han puesto una queja al colegio de abogados.