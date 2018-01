Los tres responsables económicos durante la crisis financiera, Rodrigo Rato, Pedro Solbes y Elena Salgado, coinciden en que ellos no tuvieron nada que ver con la crisis, el rescate bancario y la quiebra de las cajas de ahorro.

Así lo han constatado durante esta semana, en la que Rato, Solbes y Salgado volvían al Congreso de los Diputados para comparecer en la comisión que investiga la crisis y el rescate bancario.

El primero en comparecer en la comisión del Congreso fue el ex vicepresidente del Gobierno de José María Aznar, exministro de Economía y expresidente de Bankia, Rodrigo Rato. Él responsabilizó al propio ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de la crisis económica por no adoptar las reformas impulsadas por el Ejecutivo de Aznar. Rato explicó que “Zapatero provocó la burbuja de crédito al tumbar todas nuestras reformas que fueron abandonadas en las siguientes legislaturas.”

Los responsables de Solbes: ZP, EEUU y el euro

El segundo en declarar, el ex ministro de economía durante el Gobierno de Zapatero, Pedro Solbes. En su lista de responsables de la crisis financiera está el estallido de la crisis subprime en Estados Unidos, la política de gasto público de José Luis Rodríguez Zapatero, e incluso, el euro. Según Solbes, “resulta difícil lo ocurrido en España sin analizar el impacto de la creación del euro.” Añade que “no era lógico poner en común monedas nacionales, con un tipo de cambio fijo y manejando la política monetaria en una sola dirección, sin contar con otro apoyo una débil y limitada disciplina fiscal”.

Por último, la ex vicepresidenta y responsable económica durante la última etapa del Gobierno de Zapatero, Elena Salgado. En esta ocasión, no ha hablado de ‘brotes verdes’, sino alagos a su gestión. Salgado ha defendido que todas las medidas adoptadas durante su mandato fueron dirigidas a “mantener el estado de bienestar” y a mitigar los efectos de la recesión en los hogares.