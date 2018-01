El comercio textil cierra 2017 sin alegría: los malos datos de octubre y el tardío invierno lastran las ventas

Las ventas del sector textil en España han salvado 2017 sin grandes excesos. El mes de diciembre han subido ligeramente un 0,8% con respecto al año pasado y ha cerrado el complicado año plano, solo un 0,1% positivo. Supera un año en el que las ventas minoristas en el comercio han cayeron un 12% y en noviembre subieron un 2,7%. La incertidumbre en Cataluña, que lastró las ventas en la región en octubre un 35%, y la llegada tardía del invierno han sido dos factores fundamentales para un 2017 que cierra sin grandes alegrías.

No son datos excesivamente buenos porque el comercio textil ralentiza las subidas de los tres últimos años, como indica el informe El Comercio Textil en Cifras (2014 +3,93%, 2015 +7,71% y 2016 +1,52%). Desde Acotex, explican que llevan tiempo observando que el consumidor dispone de más dinero para gastar pero “no lo gasta en moda sino que lo dirige más hacia el ocio (viajes, restaurantes, etc.) que unido a los grandes descuentos y reducción de márgenes en el comercio textil nos pone en alerta de cara al 2018″.

Desde la patronal creen que la política de grandes descuentos pone “en serio peligro la viabilidad de muchos comercios por las reducciones tan importantes de los márgenes” y más, cuando se quiere mantener un buen servicio al cliente con personal cualificado, calidad en los productos, puntos de venta con buenas ubicaciones, etc, concluyen.

Las rebajas de invierno acaban de comenzar y los comerciantes del sector textil esperan elevar sus ventas o, al menos, sacar el stock de invierno que no se ha logrado vender por la tardía llegada del frío. “De cara a las rebajas somos optimistas ya que las tiendas tiene mucho stock y variedad de productos que no se han vendido en temporada por lo que esperamos que los consumidores aprovechen estas rebajas para comprar“, concluyen desde Acortex.