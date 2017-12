La Fiscalía de Corea del Sur pide 12 años de cárcel para el heredero de Samsung por corrupción

La Fiscalía ha pedido una pena de doce años de prisión para el vicepresidente del grupo tecnológico surcoreano Samsung, Lee Jae-yong, por soborno y otros delitos económicos, en su escrito dirigido al tribunal que estudia los recursos presentados en el proceso judicial, ha informado la agencia de noticias local Yonhap.

El heredero del mayor conglomerado empresarial sucoreano, de 49 años de edad, fue condenado a cinco años de cárcel el 25 de agosto tras ser declarado culpable de cinco cargos, incluido el de soborno, malversación y ocultación de fondos en el extranjero.

Lee fue condenado por entregar 8.820 millones de won en sobornos a Choi Soon-sil, la confidente de la anterior presidenta de Corea del Sur, Park Geun-hye, en el marco de un escándalo de corrupción que terminó provocando la destitución de la mandataria en el Parlamento en marzo.

Los fiscales mantienen su petición de condena para cuatro ejecutivos de Samsung, diez años para el ex director de la ahora desmantelada Oficina de Estrategia Futura Choi Gee-sung y para el ex subdirector Chang Choong-ki y siete años para Park Sang-jin, ex presidente de Samsung Electronics y Hwang Sung-soo, ex presidente de la misma filial.

Estos cuatro ejecutivos fueron condenados por cargos similares a condenas de cuatro años de prisión o penas suspendidas de cárcel.