La guerra del cava se resolverá antes de 2018: Agricultura decide si amplía las plantaciones la próxima semana

La guerra del cava va a tener que esperar a finales de año para conseguir la tregua. El Ministerio de Agricultura, el principal mediador, ha pospuesto su decisión sobre la ampliación de las plantaciones de viñedos destinados a la bebida espumosa para los próximos tres años. Fuentes del sector aseguran que Isabel García Tejerina, ministra de Agricultura, se pronunciará antes de enero de 2018 y las mismas fuentes consultadas apuntan al día 29 de este mes.

Antes del último brindis del año, los productores de cava resolverán la incógnita después de que el Consejo Regulador del Cava pusiera sobre la mesa la propuesta donde se limita la autorización de nuevas hectáreas de viñas de cava hasta 2021: sólo se incrementaría la superficie en 0,1 hectáreas durante los próximos tres años, el mínimo legal, mientras que el máximo es un 1% sobre la superficie actual.

Las regiones más afectadas de nuestro país serían Almendralejo (Badajoz), Requena (Valencia), La Rioja y Cariñena (Zaragoza). Los productores emergentes subrayan que afectaría de lleno a la producción, mientras que los cavas catalanes saldrían ‘ganando’ en esta guerra fría: de las 35.000 hectáreas que tienen las plantaciones de la Denominación de Origen (D.O.) cava, Cataluña tiene mas de un 83% -se extiende en 132 de los 159 municipios donde está presente-.

“Hay miedo a que se produzca más de lo que se pueda vender”

Algunos han acusado al Gobierno de retrasar la decisión hasta después de las elecciones de Cataluña, que se celebran el próximo 21 de diciembre. Sin embargo, desde las asociaciones defienden que se debe al “miedo de que se pueda producir más de lo que se pueda vender”, explican desde la organización profesional agraria de Valencia la Unió de Llauradors.

“A nosotros nos puede afectar muy negativamente. El cava de Requena se consume cada vez más. Es ilógico que limiten las hectáreas. Nosotros proponemos otras medidas que se pueden aplicar: bajar la producción por hectáreas de los viñedos. Vemos más lógico que se aumenten las hectáreas y si tienen presión por vender, bajar la producción en todas”, apuntan.

Desde la Unió son optimistas y creen que la decisión del ministerio se acercará al 1%. Las organizaciones agrarias abogan por que se mantenga un status quo similar a 2017, sobre el 0,50% (se traduciría en que podrían plantarse alrededor de 5.000 hectáreas nuevas) mientras que las patronales del mosto, del vinagre, los destiladores de alcohol y la Asociación Empresarial Vinos de España miran al 1%.

El cava extremeño y aragonés ganan terreno frente al imperio catalán

Las productoras de cava de Aragón y Extremadura batirán récord por quinto año consecutivo en las ventas. Y en esta ocasión, no será sólo porque el cava ya no sólo entiende catalán: desde las productoras de cava aragonesas y extremeñas reconocen que la crisis de Cataluña les “ha beneficiado” por el veto a los productos catalanes. Un hecho que se suma a la internacionalización del cava, que está ganando terreno frente al champán.

El mal trago de la crisis del cava parece haber pasado y desde las productoras prevén que el consumo mantenga la tendencia alcista que comenzó a asomar el año pasado. Según el Consejo Regulador del Cava, las ventas en el mercado interior aumentaron en el primer semestre del año hasta un 15%, “una buena cifra si se tiene en cuenta la trayectoria anterior del espumoso español”.

La Unió, como otras asociaciones del cava critican el boicot a los productos catalanes y en particular al cava: “El boicot no debería existir. No creemos que vaya a tener una gran repercusión esta discriminación, pero creemos que los agricultores no tienen que pagar las consecuencias de las decisiones políticas“.