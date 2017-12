Bitcoin desafía a gobiernos y entidades financieras en su estreno en el mercado de Chicago

La criptomoneda más famosa, Bitcoin, acaba de estrenarse en el mercado de futuros de Chicago. Una divisa que se escapa a las regulaciones y por ello no le faltan enemigos, entre ellos Gobiernos como China o Rusia y por supuesto las grandes entidades financieras ¿Pero por qué ese miedo?

La tecnología en la que se basa Bitcoin, Blockchain, permite entre otras muchas cosas, realizar transacciones de forma descentralizada y sin necesidad de intermediarios. Esto supone una verdadera amenaza para los bancos centrales y, por extensión, para la banca tradicional.

Una anarquia monetaria que se rige por las leyes del mercado, algo no ocurre con las divisas de curso legal forzoso como el euro o el dólar. Las criptomonedas no se pueden embargar y las transferencias entre usuarios no tienen coste y son instantáneas y anónimas. La oferta de moneda está controlada y hay un límite definido, todo lo contrario a los Gobiernos que pueden imprimir dinero cuando lo necesitan creando inflación.

Bitcoin aún tiene un largo camino por recorrer hasta convertirse en un activo monetario habitual que elimine su condición de activo mayoritariamente especulativo. Ahora que su implantación es aún escasa, tanto los Gobiernos como las entidades financieras tradicionales tratan de derribar no sólo a Bitcoin, sino al resto de criptodivisas que ponen en riesgo la situación monopolio actual.

Estreno en el mercado de futuros