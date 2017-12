El sector del vino saca su artillería: las bodegas defienden la calidad frente a las nuevas tendencias

La Navidad está a la vuelta de la esquina y el sector del consumo se está frotando las manos. Sin embargo, la guerra fría en el sector del cava no es la única que está abierta. El mundo del vino también está sacando su artillería a relucir de cara a la campaña navideña que aupará sus ventas. Pero, las bodegas más antiguas y prestigiosas, como es el caso de Herederos Marqués de Riscal, que cuenta con más de un siglo de trayectoria, defiende la calidad en el cultivo de la viña y en la elaboración como método para no sucumbir a las “modas” y nuevas tendencias.

El secreto de un buen vino, según Marqués de Riscal, se esconde en su elaboración al detalle. “Nuestros vinos surgen de pequeñas parcelas, todas viejas, que ensamblamos con mimo“, asegura, y detalla también cómo están presentes en el cultivo de las viñas en todo momento, explica a Efe en una entrevista.

La gran variedad en el mercado y las diferentes opciones que hay, en ocasiones, eclipsan la cultura del vino. Tal y como reconoce Marqués de Riscal, aunque ellos son pioneros en elaborar un vino de autor, “ahora todo el mundo lo hace”. Pero, no todo el mundo sabe que el vino, además de crecer en nuestras tierras, forma parte de nuestra historia y tradición. Aunque, la bodega alavense asegura que “eso no significa adaptarse a las modas” porque “es cierto que el mercado tiene sus propios gustos, a veces marcados por líderes de opinión” pero “nosotros no vamos a perder nuestra esencia por eso”.

No es el primero que lo hace. Otras bodegas centenarias como Bodegas Franco-Españolas también subrayaban la importancia de la calidad del vino. “Nos acercamos a los gustos actuales del consumidor respetando el legado histórico de nuestra bodega, llevamos más de 125 años elaborando vinos de calidad. Porque para nosotros hay pocas cosas mejores que un buen clásico”, decía hace menos de un mes Rubén Provedo, director técnico enólogo de la compañía.

Objetivo: los millennials

Las empresas quieren hablar en clave millennial y llegar a un público más joven. Más aún cuando el consumo de vino ha crecido en España después de años con una tendencia a la baja: en 2016, aumentó un 5,2% en valor en 2016, hasta los 1.026,1 millones de euros y un 0,3% en volumen, hasta los 379,4 millones de litros.

El objetivo del sector vitivinícola es conquistar a la población de entre 25 y 40 años para fomentar el consumo de esta bebida en nuestro país, que ha descendido en los últimos años en España frente al crecimiento de las exportaciones -en los últimos 11 meses han crecido un 4%, hasta los 2.680 millones de euros, según la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina-.

Para ello, la Organización Interprofesional del Vino en España (OIVE) ha invertido doce millones de euros en acercar el consumo del vino a los jóvenes y a la vida cotidiana. La campaña se puso en marcha hace un mes tras concluir que la bebida se percibía como un producto complicado en exceso y dirigido a un público más mayor. “Necesitamos consumir vino, vamos a romper con la idea de que es de mayores”.

La tradición y cultura del vino y el objetivo de rejuvenecerlo se traduce en un auténtico choque de trenes en el sector. Aunque, Marqués de Fiscal sostiene que “por mucho que las modas aconsejen una cosa u otra, hay que ser fiel a tu propio espíritu“, insiste, algo que para él es “hacerlas bien, en la elaboración, en la crianza de las viñas, en el respeto a los rendimientos” y “así te puedes mantener aunque cambien los estilos, porque, al fin y al cabo, las modas al final vuelven“.

No obstante, reconoce que “ahora se hacen vinos más bebibles que antes” porque “cuando dos personas se sientan a comer les gusta beberse una botella de vino y no quedarte en media copa, que es lo que estaba sucediendo hace años”.