Màrio Centeno liderará las economías del euro en plena reducción de estímulos del BCE

Màrio Centeno, economista, profesor y ex banquero se convierte en el tercer presidente del Eurogrupo. El hombre fuerte dentro del Gobierno luso del socialista António Costa, liderará las economías de la euro zona en plena rampa de reducción de estímulos del Banco Central Europeo (BCE).

El primer reto al que Centeno se enfrenta es que en tan sólo un mes, los paquetes de estímulos se verán reducidos a la mitad, desde los actuales 60.000 millones hasta los 30.000 millones de euros. No obstante, la barra libre de liquidez de las entidades financieras está garantizada hasta 2019, por si hiciera falta. Una decision que se tomó antes de la entrada de Màrio Centeno como presidente del Eurogrupo, sin embargo, son muchos los obstáculos a los que tendrá que hacer frente.

Juergen Donges, ex asesor de Angela Merkel analiza los retos que el nuevo presidente del Eurogrupo tiene por delante. Donges afirma que el desafío es “fundamentalmente es estabilizar y fortalecer la zona euro que lleva atravesando una fortísima crisis económica estos últimos años”. Una temporada que no ha estado exenta de rescates: Irlanda, Grecia, Portugal, Chipre y Italia.

A corto plazo, el ex asesor de Merkel cree que Centeno “deberá asegurar la fiabilidad de los países que todavía tiene dificultades presupuestarias como Grecia y Francia.” La Comisión Europea ya señaló el riesgo del déficit estructural de la Francia de Emmanuel Macron de incumplir las reglas europeas.

Crear un Fondo Monetario Europeo

Una vez resuelta esa papeleta, “a medio plazo, los grandes asuntos que tendrá sobre la mesa es qué hacer con la estabilidad monetaria” asegura Donges. Añade que “El Eurogrupo tenía la función de salir al rescate de países que no podrían hacer frente a su deuda soberana. Ahora el Eurogrupo debería “desarrollar el mecanismo y convertirlo en un Fondo Monetario Internacional (FMI) para Europa“.

Es decir, un FME cuya función no sólo sería la de rescatar a países a cambio de ajustes, sino que actuaría como cortafuegos para cerrar bancos y completar la unión bancaria. El ex asesor de Merkel insiste en que se trata de “una iniciativa compleja en la que no todos los países están de acuerdo. Además se debe pensar en cómo construir el fondo para que sea eficaz.”

En 2018, Italia se enfrenta a uno de los comicios más decisivos de su historia. La deuda italiana preocupa y Bruselas se verá obligada a tener la vista puesta en la desviación de déficit. Juergen Donges cree que más allá del resultado de los comicios, “habrá que ver si el nuevo gobierno se va a tomar en serio las reglas fiscales.”