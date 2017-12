Ignacio Araluce: “Las centrales nucleares españolas pueden durar otros 35 años”

El presidente del Foro Nuclear, Ignacio Araluce ha concedido una entrevista a OKDIARIO para informar sobre el estado de nuestras centrales nucleares y aclarar algunas falsedades que desde determinados partidos políticos se hacen sobre esta energía. El 22% de lo que se consume en nuestro país procede de las nucleares y todavía no existe una alternativa que garantice ni esa potencia, ni esa fiabilidad para la que es la 14 economía del mundo. También recuerda que la factura de la luz se dispararía un 25% si apagáramos ya las nucleares.

Ignacio Araluce, además de presidente del Foro Nuclear es ingeniero atómico, lo tiene claro. Las centrales nucleares españolas tienen una vida útil de otros 35 años perfectamente. Se les han incorporado las últimas novedades, están en la vanguardia de la tecnología y sus hermanas gemelas en Estados Unidos han conseguido licencias para operar entre 60 y 80 años, asegura.

Araluce, que fue el director de Almaraz I, la más antigua de nuestras centrales que cuenta con 37 años, afirma que hasta 2030 nadie se plantea ninguna modificación en nuestro mix energético pues las nucleares ofrecen energía barata y sobre todo fiable, es decir, siempre da el mismo suministro frente a unas energías renovables que tienen dos retos importantes; cuando no hay sol, viento o agua no pueden cubrir la demanda y todavía no existe la tecnología que permite almacenar lo que producen en los momentos de pico.nAfirma que no hace falta construir más centrales pero sí mantener las que tenemos.

Por todo ello, desde Foro Nuclear se traslada al Gobierno la necesidad de bajar los impuestos con los que se grava esta energía que la hace deficitaria para las empresas privadas propietarias de las centrales. En la actualidad, Iberdrola, Endesa y Gas Natural dicen perder 700 millones de euros al año por los fuertes impuestos que padecen. Las pérdidas (300 millones Iberdrola, otros tantos Endesa y 100 Gas Natural) hacen inviable este negocio tanto, que la compañía presidida por Ignacio Galán ha llegado a asegurar que de seguir así tendrían que cerrar Cofrentes.

Araluce recuerda que las 7 centrales nucleares con las que cuenta España están funcionando a tope y son las que se encargan de sacar la energía más barata. Si se cerrase tan sólo una, la factura de la luz crecería pues habría que tirar de energías más caras como el carbón o el gas. Que encima son más contaminantes. Pero es que si se decidiera cerrar todas además de que todos los hogares españoles pagarían en su factura más de un 25% más, nuestro país no podría desarrollarse al mismo ritmo que lo está haciendo ahora. Además, desde el punto de vista geoestratégico España tiene que ser unos mínimos de autoabastecimiento garantizados.

Estamos asistiendo a importantes subidas del precio de la luz precisamente por el estrés hídrico que padece España algo que parece que se cronifica y encima, la climatología no siempre apoya a otras renovables pues o no hace viento o hace demasiado y los molinos no pueden funcionar, dice este veterano conocedor del sector nuclear. Por todo ello, las empresas privadas propietarias de las centrales, que se deben en última instancia a sus accionistas, piden que si no se pueden bajar los impuestos que les ahogan, se articulen fórmulas de compensación para que no sea tan gravosa mantener esta energía que es barata, que es limpia y que nunca falla.

Estas fórmulas pasarían por al no emitir CO2 que se les dieran unas primas o por mantener el suministro firme otro tanto.

La famosa factura de la luz, insondable para muchos consumidores españoles, recoge parte de estas cuestiones (subvenciones al carbón, a las renovables, a las tarifas bonificadas) permitiendo que cuanta más energía barata tengamos en el circuito mas bajas son las tarifas por eso es fundamental la mayor potencia posible.

También se podría conseguir mediante la interconexión con Europa pero este es un asunto que tampoco se puede resolver en el corte.

Alemania, país europeo que ha decidido cerrar las nucleares se ha convertido en el máximo contaminador de la UE pero como tiene dinero y está en el medio de Europa interconectada se lo puede permitir, aclara Araluce que concluye afirmando que este sector se ha convertido en un exportador de tecnología de primer orden (300 millones de euros al año), emplea a 30.000 personas de manera directo con una altísima cualificación y se ha especializado en la elaboración de elementos combustibles y componentes pesados hasta poner a España en el panorama internacional de referencia en este sector.

Aporta 3.000 millones de euros al PIB y paga más de 1.140 millones de euros en impuestos.