Los taxistas acusan a Uber y Cabify de saltarse la ley dando servicio a pie de calle y poner en jaque su supervivencia

Los taxistas acusan a las plataformas tecnológicas de Uber y Cabify de no cumplir con la legalidad. Asegura que no cuentan con licencias VTC y dan servicio inmediato y fuera de los horarios legales establecidos. Por ello, consideran que estas compañías están poniendo en jaque la supervivencia del sector. La huelga convocada por las asociaciones del colectivo de taxistas ha dejado Madrid sin taxis y con las aplicaciones de las multinacionales colapsadas.

Azucena Cabezas, la portavoz de la Federación Profesional del Taxi (FPM), ha confirmado que tras la marcha hasta la Plaza de Neptuno el colectivo va entregar una documentación a los grupos políticos en el Congreso de los Diputados con las reivindicaciones del sector”. “Ni Gobierno ni los diferentes partidos políticos”, afirma la portavoz, “nos están escuchando. Llevamos siete manifestaciones en el año, así que mucho caso… no nos están haciendo”.

Según explican desde la FMP, la convivencia entre las compañías Uber y Cabify con el sector del taxi “es imposible“. Los taxistas señalan que “estas plataformas no tienen autorizaciones VTC” y explica que “el sector del taxi ha convivido en armonía durante cuarenta años con las VTCs, pero ahora las licencias se están dando por encima del ratio legal y no se está cumpliendo la ley”.

Por su parte, una taxista alicantino presente en la huelga explica a OKDIARIO que protestan “porque estos coches de Uber y Cabify deben volver a ser lo que son: vehículos de alquiler con conductor y no un servicio paralelo al taxi”. Y añade: “Pedimos que vuelvan a su origen como servicio Premium y con la proporción adecuada con los taxis“.

Además, según la portavoz de la federación madrileña, estas multinacionales tecnológicas no están respetando la ley y les están comiendo el terreno, así como la supervivencia. Cabezas asegura que “están incumpliendo sus horarios de trabajo, no pueden captar clientes en la calle ni dar un servicio inmediato”. Por ello, piden al Ejecutivo “saber dónde están estas VTC’s mientras no están dando servicio, si tienen que estar en su domicilio fiscal o dónde”. Desde Alicante, el taxista cree que el reparto de licencias “deben guardar la proporción, el taxi es un servicio público”.

Son conscientes, explica el alicantino, que “con esta huelga estamos perdiendo dinero, venimos desde Alicante y son días parados“. Asegura que es la tercera vez que viene a la capital madrileña a secundar los paros, de los siete en total que se han convocado y “no hemos conseguido nada”. Concluye, que lo único que han conseguido del Ministerio de Fomento “es que se cree una página web y que las VTC’s no sean transferibles”.