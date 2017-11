Antaxi avisa a Fomento de que las movilizaciones no cesarán “si no hay una solución para el sector”

Taxistas de toda España secundarán este miércoles un paro de 24 horas en todo el país para reclamar al Ministerio de Fomento que proteja al sector de compañías como Uber o Cabify. Antaxi, que representa a más de 15.000 profesionales en nuestro país, advierte de que “la gente que viene de fuera no se va a ir de Madrid sin una solución”.

Esto supondría que las movilizaciones no se acabarían este miércoles sino que se extenderían en el tiempo hasta que el Ministerio de Fomento. Al menos en caso de Antaxi: “La solución no va a ser para mañana, pero que nos pongan negro sobre blanco, una garantía de que esta vez sí se comprometen a hacer lo que tienen que hacer. A no dejar a 100.000 personas en la calle para beneficiar a dos multinacionales”.

Fedetaxi, por su parte, que representa más de 40.000 licencias, esperará tras la huelga de este jueves y aplaza cualquier nueva movilización hasta que se publique el real decreto que regularizará la actividad de los Vehículos de Alquiler con Conductor (VTC).

El Departamento que dirige Íñigo de la Serna prepara una serie de medidas entre las que destacan la prohibición de la venta de licencias VTC en los dos años posteriores a su concesión, articular un registro público de los servicios que contraten estas empresas y habilitar, en colaboración con el Ministerio del Interior, una matrícula distintiva de color azul para taxis y VTC.

El paro y la manifestación suponen reavivar el conflicto abierto desde hace meses entre el sector del taxi y el del VTC, donde están incluidas compañías como Uber o Cabify. Los tribunales han comenzado a conceder las alrededor del 10.000 licencias de VTC que se espera se concedan por vía judicial como consecuencia de un vacío legal abierto en el sector hace unos años.

Uno de los argumentos más esgrimidos por el sector del taxi contra empresas de transporte terrestre como Uber o Cabify es que existen más licencias de VTC de las que permite la ley; es decir, una por cada 30 taxis. No obstante, esto no es cierto ya que la normativa no dice que no se pueda exceder dicha ratio, sino que no se concederán cuando se supere dicha proporción.

El problema viene de lejos, concretamente de 2009, cuando José Luis Rodríguez Zapatero decidió eliminar la ratio y liberalizó el sector del transporte. En realidad, el conflicto no surge ahí, sino años después, cuando en 2015 el Gobierno de Mariano Rajoy intervino y recuperó nuevamente la proporción de 1/30, lo que generó un vacío legal con las licencias otorgadas entre 2009 y 2015.

La irretroactividad de nuestro ordenamiento jurídico establece la imposibilidad de extender los efectos derivados de una ley a las relaciones jurídicas existentes antes de su entrada en vigor. Es decir, que no se puede proceder a la retirada de las licencias VTC concedidas a partir de 2009 aunque se supere la ratio.

De hecho, el Real Decreto 1057/2015, de 20 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, tampoco establece que la proporción deba ser inferior a una licencia de VTC por cada 30 licencias de taxi, sino que cuando sea superior no podrán concederse más, tal como ahora sucede.

“Desde el 21 de noviembre de 2015 no se conceden licencias VTC adicionales. Como la justicia es tan lenta, están saliendo ahora los casos de aquellas que debían haberse concedido cuando la ley les amparaba“, explican desde la patronal Unauto, que engloba a compañías como Uber y Cabify.