Los estragos de la sequía: cierre de explotaciones, menos contratación y pérdidas de hasta 4.000 millones

La sequía está pasando factura al sector agrario cada mes. En octubre y noviembre, meses clave para los agricultores y ganaderos, los días de lluvia se han contado prácticamente con los dedos de una mano. Diciembre no se presenta muy diferente en el territorio español, pero mantienen la esperanza en que esta situación dé un giro de 180 grados fundamentalmente porque las pérdidas ascienden a los 4.000 millones de euros por parte del sector productor, según la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG).

“Sigue sin llover y la situación es muy delicada. Está siendo muy prolongada y ha afectado sobre todo a los cultivos de secano -como las cereales o las legumbres-. Salvo el País Vasco, Navarra y Cantabria, comunidades que se han visto menos afectadas, el resto del territorio español ha sufrido” mucho la falta de precipitaciones. “A buena pluma, el sector productor ha perdido cerca de 4.000 millones de euros”, añaden fuentes de COAG.

Una cifra que se acerca a la estimada por la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), que mantiene que el sector ha perdido en más de 3.600 millones de euros en todo el año. “Las pérdidas cada día aumentan, hasta el punto que no sólo afecta a la producción del 2017, también está repercutiendo a la del año que viene porque no se está trabajando en condiciones normales. Las tierras no se han labrado en condiciones y la incertidumbre no ayuda, ya que los agricultores no se quieren arriesgar a plantar sin saber qué va a pasar. Es la peor sequía que hemos visto en más de 20 años”, apunta Lorenzo Ramos, secretario general de la organización.

Cierre de explotaciones y caída de empleo

Esta situación no sólo afecta a la producción. La contratación también se ha visto resentida en el sector, así como la falta de lluvia ha provocado el cierre de explotaciones. “La situación es muy delicada. La caída en el sector se va a notar, no sólo por el cierre de explotaciones, que todos los años hay, sino porque también se reduce la contratación de mano de obra en las cosechas. Es una ruina afecta a todos”, señala Miguel Blanco, secretario general de COAG.

Lo cierto es que en el mes de octubre ya se ha notado el impacto de la sequía en el empleo. El paro en el sector agrario se ha incrementado en octubre un 5,83% con respecto al mes anterior -en 9.194 personas- hasta las 166.854 personas.

La ganadería, la otra protagonista

Los ganaderos también están alerta por la situación. La falta de agua afecta no sólo al secano, sino a todo el sector. Tanto es así que las organizaciones advierten de que los ganaderos tienen que asumir los gastos del pienso para dar de comer a los animales, así como están llevando cubos con agua por la falta de regadío. “En la ganadería se están llevando cubos porque falta agua y en los pastos ha habido que echar de comer para alimentar al ganado“, indica José Vázquez, de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA) en Sevilla.

De hecho, las pérdidas ascienden a los 100 euros por vaca y mes, según COAG. “Por ejemplo, si hay tienen una explotación de 50 vacas en España, los gastos se elevarían a los 5.000 euros mensuales de gasto suplementario por la pérdida de recursos”, añade Blanco.

En el caso de que la situación se agrave, algunos colectivos advierten de que podría haber un incremento en los precios de algunos alimentos de la cesta de la compra. “Si no hay cereales, cebada y trigo, ¿cómo se producen los alimentos? Si no hay trigo aquí y hay que traerlo de Francia, habrá que pagarlo y ese aumento de gastos repercutirá en los agricultores“, concluye Ramos.