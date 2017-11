El exministro de Industria, Miguel Sebastián, ha visitado OKDIARIO para analizar la actualidad política y económica que atraviesa nuestro país.

Carlos Cuesta, adjunto al director de OKDIARIO, se ha enfrentado cara a cara con uno de los hombres más importantes del ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. El exministro de Industria ha confesado que el tripartito catalán fue un error. La realidad política y los desafíos a los que se enfrenta nuestro país, no se podrían explicar sin el Gobierno tripartito. Aquella coalición surgida tras el Pacto del Tinell y formada por PSC, ICV, ERC.

Han pasado 11 años desde que el Pleno del Congreso de los Diputado diese luz verde al nuevo Estatut de Autonomía. Fue entonces, cuando el president Pasqual Maragall pronunciaba aquellas palabras: “Pasará a nuestra memoria colectiva como un día de celebración”. Once años después, “que se monte el tripartito no se lo puedes achacar a Zapatero ¿o se lo vas a achacar a Zapatero? Pero, ¡esto no es la mili!”. Miguel Sebastián insiste en que “fue un error montar ese tripartito” y añade que, además, “fue un desastre económico”.

“El tripartito no se puede achacar a Zapatero”

El gobierno tripartito dejó un deficit de 7.000 millones de euros, es decir, el 3,8% del PIB catalán. La coalición de los socialistas catalanas, Esquerra Republicana de Catalunya e Iniciativa per Catalunya Verds convirtió a Cataluña en la comunidad autónoma más endeudada de España. Durante el cara a cara en OKDIARIO, el socialista ha defendido la autonomía de su partido. Asegura que tras las elecciones “ellos tienen la capacidad y autonomía de formar gobierno autonómico” y se ha preguntado: “¿Se imagina a Zapatero ordenando al PSOE andaluz con quién tiene que gobernar?”.

A primera vista, a nadie se le escapa que el secretario general de un partido algo puede mandar. Por eso, Carlos Cuesta ha recordado lo que hizo Pedro Sánchez con su ejecutiva: “Me imagino a Pedro Sánchez sacando de la ejecutiva a todos los barones socialistas… ¡Anda si ha ocurrido!”

