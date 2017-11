La incertidumbre en Cataluña golpeará al pequeño comercio en la campaña de Navidad

La Navidad se presenta agridulce en Cataluña. Mientras algunos están quitando el polvo al árbol y a los adornos para colocar todos los decorativos, algunos establecimientos se preparan para una campaña navideña marcada por la caída del consumo y las próximas elecciones autonómicas del 21 de diciembre. “Aunque hay una mayor sensación de tranquilidad, el comercio en Cataluña está resentido. No van a tener una campaña de Navidad similar a la de años anteriores”, explica el secretario general de la Confederación Española de Comercio (CEC), José Guerrero.

“La situación de inestabilidad política ha tenido un impacto en el consumo. Lo peor que le puede ocurrir al consumidor es la inestabilidad porque genera incertidumbre, inquietud. Piensan: me quitarán el dinero, no me lo quitarán… Esto impacta en la motivación del consumidor para comprar y le influye de manera decisiva”, sostiene Guerrero.

La fecha de las próximas elecciones en Cataluña, que se celebrarán el 21 de diciembre, tampoco ayudará al sector del consumo. “Se celebran cuatro días antes de Navidad, esto también va a influir”.

La llegada del Black Friday

Sin embargo, parece que las ventas del Black Friday, que se celebra este viernes, no van a atragantarse en la comunidad autónoma. “El comportamiento irá acorde a la media a nivel nacional. No se va a ver tan influenciado en ese sentido. Los comerciantes catalanes están haciendo una gran apuesta porque son conscientes de que no han tenido una campaña normal y tienen ganas de recuperar esa normalidad”, apunta el secretario general de CEC.

Desde Retail Cat, el lobby del comercio catalán, también esperan con impaciencia la llegada del Viernes Negro. “Lo esperamos quizás más que otros años, porque octubre no ha sido, en general, un buen mes para el retail, ni en Cataluña, ni tampoco en España -sobre todo por las condiciones climatológicas-. En Cataluña han incidido, sin duda, sobre el estado de ánimo del consumidor los efectos de la incertidumbre política y su secuela de huelgas y manifestaciones”, indica el presidente Joan Carles Calbet.

Calbet es más optimista y cree que la celebración de los comicios catalanes no tendrá una especial incidencia en el sector del comercio. “Con respecto al estado de ánimo del consumidor catalán, percibo una mayor serenidad. Y eso es muy importante. Cierto que tenemos unas elecciones en plena campaña navideña, pero ya tuvimos la experiencia de unas generales en 2015. Por ello, no nos preocupan. Al contrario, noto entre nuestras entidades asociadas una mayor ilusión que semanas atrás”.

La CEC también tiene esperanza en que el sector del comercio catalán vuelva a respirar. “Está resentido, pero no va a caer. Hemos mejorado en las últimas semanas en cuanto la situación política. Hay mayor sensación de tranquilidad y esto permitirá que comience a haber mayor afluencia y mayores ventas en el sector. Quiero pensar que esto va a ser una tendencia al alza e irá mejorando“.