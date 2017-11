El tiempo en las redes sociales vs. el rigor de la información: la cara y la cruz de la comunicación

La irrupción de lnternet y de las redes sociales ha transformado el mundo de la comunicación. Hace un años se desconocía lo que era un tuit, te reencontrabas con tus viejos amigos en reuniones y no a través de Facebook y los carretes de fotografías se revelaban, lejos de quedar inmortalizadas en Instagram. El mundo se reinventa y con él, las empresas y los medios de comunicación. Pero, las redes sociales no solo vienen de la mano de una serie de oportunidades, también de un sinfín de amenazas.

No siempre es fácil adaptarse, pero es más sencillo si nos dan los pasos a seguir. Por ello, la consultora Estudio de Comunicación ha publicado el libro #Comunicación, soluciones para un mundo digital. En él, se exponen los principales retos de las empresas para comunicar en la nueva era digital, que se debaten siempre entre la cara y la cruz: el tiempo y el rigor.

“Es muy importante el tiempo en las redes sociales, pero es casi más importante el rigor de la información. Las empresas tienen que comunicar teniendo en cuenta los tiempos de los medios -que cada día son más rápidos-, pero tienen que transmitir una información fiable y rigurosa para que los medios confíen en ellos en el futuro y a largo plazo. Los tiempos se acortan, pero el rigor prevalece”, explica a OKDIARIO Benito Berceruelo tras el acto celebrado en el Museo de ABC.

Los periodistas, claves para hablar de “un libro del presente”

Uno de los públicos más importantes de las empresas son los medios de comunicación. Por eso, Berceruelo eligió a tres reputados profesionales del mundo del periodismo para poner en valor los nuevos canales de comunicación y el papel de las redes sociales. El acto, que tuvo a Berceruelo como mediador, contó con las ponencias de Bieito Rubido, director de ABC; Pedro Carreño, director de informativos de Fin de Semana de TVE y Vicente Jiménez, director de la Cadena Ser.

El mismo rigor de las empresas se busca en los medios de comunicación. Y aunque el tiempo de las redes sociales lo ponga en peligro, es uno de los principios básicos de la información. “Estamos en la prehistoria de una gran transformación, pero hay valores que permanecen”, explica Rubido.

Un argumento que fue apoyado por Jiménez: “la clave de la tecnología es el uso honesto del periodismo. El ejercicio del periodismo se basa en el criterio, en la experiencia, en rigor. Ese es el margen en el que nos podemos mover sin caer en ese peligro de las redes sociales”.

Carreño también explicó que la diferencia no reside en los canales de la información, sino en la calidad de la misma: “Tanto en el mundo offline como en el mundo online la diferencia no es tan abismal: la buena y la mala información es la diferencia. El impacto digital a los medios puede verse como una amenaza o como oportunidad: amenaza para los medios que no se sepan adaptar y una oportunidad para todos los medios, para los que vayan a nacer y para los centenarios independientemente de su soporte”.

El futuro de los medios

“No hay que tener miedo. Estamos ante un gran cambio. El que no sepa adaptarse, se quedará atrás. Es un cambio que amplía nuestras funciones y nos permite tener acceso a más información”, subrayaba el director de ABC.

“Hay que empezar a pringarnos en territorios que nos daban ‘asco’. Tenemos que ver lo que está pasando fuera”, concluía el director de Cadena Ser.

El futuro es incierto. Pero sin duda y citando a Carreño, “nos quedan años apasionantes”.