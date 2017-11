Artes Plásticas y Diseño en Estilismo ya se puede estudiar en un centro privado de Madrid

El sector textil en España se ha convertido en un área estratégica de nuestra economía. Las cifras hablan por sí solas. Alrededor de un 5% de la población española está empleada en esta industria ofreciendo empleo a modistas, diseñadores, curtidores, patronistas y jefes de compras, entre otros.

Por esta razón, por vez primera los jóvenes estudiantes interesados en esta materia podrán estudiar en Madrid el ciclo formativo de grado superior de Artes Plásticas y diseño en Estilismo de Indumentaria a través de un centro privado, algo que antes solo era posible a través del sistema público, que se veía obligado a rechazar a numerosos alumnos por incapacidad de absorber a toda la demanda existente, que tenía que elegir entre estudiar lo que deseaban fuera de Madrid, otro ciclo superior u otra formación profesional (FP).

Fruto de estas circunstancias, uno de los decanos de la enseñanza de diseño moda en la capital de España, Kroom Dos, solicitó a la Comunidad de Madrid este año la opción de poder ofertar “Estilismo de Indumentaria”, algo para lo que la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid le ha habilitado: “De esta manera, los estudiantes que se hayan decidido por la rama artística después de finalizar el bachillerato, tienen la posibilidad de capacitarse profesionalmente con este curso oficial de dos años sin necesidad de salir de la capital”, explica Susana García Campoy, la directora de esta escuela.

“No obstante”, prosigue la directora, “para aquellos otros alumnos que no hayan finalizado el bachillerato, también ofrecemos hacer un curso de dos años de diseño de moda, con alto reconocimiento en el mercado laboral. No hemos renunciado a nuestra oferta no reglada, tan solo hemos añadido seguir ofreciendo nuestro conocimiento en la materia a través de un ciclo formativo de Artes Plásticas y Diseño de la Comunidad de Madrid porque numerosos padres y alumnos desean tener no sólo nuestro sello de calidad, sino también el de la Consejería de Educación, que ha conseguido situar a los estudiantes madrileños entre los mejores de España y de la OCDE“.