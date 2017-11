‘Brexit is coming’: ¿le pasará factura a España?

Ya hay fecha para el divorcio entre Reino Unido y la Unión Europea. Apunten en sus calendarios el 29 de marzo de 2019 a las once de la noche, el país británico ya no formará parte del club europeo.

La sexta ronda de negociaciones comenzaba este jueves y de momento, avanza sin muchos progresos significativos sobre los principales pilares en los que se asienta la salida del Reino Unido: qué pasará con los ciudadanos, qué papel jugará Irlanda y el acuerdo financiero entre ambos.

Todo este arduo proceso también tendrá consecuencias para los Estados miembros de la Unión Europea. Y la pregunta que se hacen muchos en nuestro país es: ¿le pasará factura a España?

El Ibex ya pagó las consecuencias

El selectivo nacional, como el resto de plazas europeas, no recibió bien la noticia del triunfo del ‘sí’ a la salida del país británico: el Ibex reaccionó ante la inesperada noticia con la mayor caída de su historia, dejándose un 12,35% y perdiendo más de 500 puntos.

El selectivo español se repuso con fuerza de la caída y consiguió levantar cabeza. Y sin duda, no va a repetir la misma historia una vez que se consume el divorcio: “cuando cayó el Ibex, al igual que todas las plazas europeas, fue porque nadie se lo esperaba. Ahora, no afectará porque esto solo repercute en el selectivo en el momento en que se conoce la noticia. No influye para nada en el Ibex la fecha del Brexit ni su próxima salida”, señala Alberto Iturralde, analista independiente.

Reino Unido, el turista extranjero por excelencia

En el mes de septiembre, los turistas británicos fueron los que más visitaron España. No solo se coloca en la primera posición de los visitantes extranjeros, con más de dos millones de turistas y representando el 24,4% del total, sino que también suponen el 20,7% del gasto total realizado por viajeros internacionales.

“Buena parte de los turistas que recibe España provienen de Gran Bretaña. En principio los británicos quieres que la salida sea suave y afecte lo menos posible a su economía aunque la UE se ha puesto más dura en este asunto. Todavía es pronto para conocer cómo será la circulación de personas, pero claramente no tendrá las mismas facilidades”, apunta Álvaro García-Capelo, analista de XTB.

Un argumento que apoya Iturralde, señalando que el Brexit pasará factura al sector hotelero y las empresas relacionadas con el turismo, así como a las aerolíneas y al transporte.

¿Qué pasa con el comercio?

Londres y Bruselas tendrán que llegar a un acuerdo comercial para seguir manteniendo el envío y recepción de sus bienes y servicios. Aquí, lógicamente España entra en juego. Los datos del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) muestran la buena relación que existe entre nuestro país y Reino Unido en cuanto al comercio se refiere.

Aunque las exportaciones de España a Reino Unido siguen gozando de datos positivos, lo cierto es que la depreciación de la libra tras el Brexit ha provocado que se reduzcan: en el primer semestre de 2017 las exportaciones de bienes a Reino Unido cayeron ligeramente un 1,6%.

Más del 7% de nuestras exportaciones de bienes y servicios tienen como destino el Reino Unido, rozando los 13.000 millones de euros (entre enero y agosto de 2017). Es el quinto mercado, solo por detrás de Francia, Alemania, Italia y Portugal.

España, cuna de empresas

“La incertidumbre generada generó cierta inestabilidad y produjo nuevos miedos en grandes bancos y compañías cuyo objetivo final podría ser abandonar la City por otra de las ciudades europeas. En principio estamos viendo como los grandes ganadores del conflicto son las ciudades alemanas, a pesar de los esfuerzo de Madrid por atraerlas”, apunta el analista de XTB.

Nuestro país podría ampliar su tejido empresarial con aquellas que decidiesen huir de la incertidumbre política. Un informe elaborado por PWC señalaba que las empresas internacionales atraídas tras la salida de Reino Unido de la UE generarán entre 20.500 y 52.000 empleos en España, así como un crecimiento del PIB de entre el 0,12% y el 0,32%.