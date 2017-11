España se queda fuera del ‘Top 10’ de países europeos con mayor cuota de coches eléctricos

España se sitúa fuera de la lista de los diez países de la Unión Europea (UE) con mayor cuota de mercado de vehículos con carga eléctrica (eléctricos e híbridos enchufables), al contar tan solo con una penetración del 0,3%, lo que supone 0,5 puntos porcentuales menos del 0,8% de Alemania, país que cierra el ‘Top 10’.

Según datos de la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles (ACEA) recogidos por Europa Press, España, con un PIB per cápita de 24.000 euros y una reducción del 75% del impuesto anual de circulación para vehículos eléctricos y de bajo consumo, empata con países como Lituania (PIB per cápita de 13.500 euros), que no ofrece incentivos para la compra de vehículos alternativos, y Letonia, con un PIB per cápita de 12.800 euros.

No obstante, la penetración de automóviles con carga eléctrica en el mercado español queda muy lejos de las cuotas que manejan Holanda (PIB per cápita de 40.900 euros), Suecia (PIB per cápita de 72.500 euros) y Bélgica (PIB per cápita de 37.400 euros), con cuotas de mercado del 6%, 3,6% y 1,7%, respectivamente.

El ‘Top 10’ lo completan Austria (1,5%, PIB per cápita de 40.000 euros), Reino Unido (1,4%, PIB per cápita de 36.100 euros), Francia (1,4%, PIB per cápita de 33.400 euros), Finlandia (1,2%, PIB per cápita de 39.000 euros), Dinamarca (0,9%, PIB per cápita de 39.000 euros), Portugal (0,9%, PIB per cápita 17.900 euros) y Alemania (0,8%, PIB per cápita 37.900 euros).

Por detrás de España se sitúan, por ejemplo, Italia (0,2%, PIB per cápita de 27.600 euros) o Estonia (0,2%, PIB per cápita de 15.900 euros), mientras que en países como Malta, Luxemburgo, Grecia, Eslovenia, Croacia y Chipre, donde el PIB per cápita varía desde los 10.900 euros hasta los 92.900 euros, la cuota de mercado de vehículos con carga eléctrica es del 0%.

ACEA ha alertado de que existe una penetración “fragmentada” de los vehículos con carga eléctrica entre los distintos Estados miembros de la UE, ya que casi la mitad de estos tiene una cuota de mercado de eléctricos del 0,5% o inferior.

De este modo, la asociación ha puesto de manifiesto que una cuota de mercado de vehículos con carga eléctrica superior al 1% tan solo se encuentra en los países de Europa Occidental, cuyo PIB per cápita es de más de 30.000 euros, mientras que en los países con un PIB per cápita por debajo de 17.000 euros, la cuota de mercado se sitúa cercana a cero.

En el caso de España, el nuevo Plan ProMovea, de impulso a la movilidad eléctrica y a la red de recarga y que entrará en vigor en las próximas semanas, podría motivar un ascenso de dicha cuota. La puesta en marcha del primer Plan Movea ya motivó un fuerte incremento de las ventas de vehículos eléctricos puros y de híbridos enchufables durante la primera quincena de agosto, con crecimientos del 183% y del 308%, respectivamente.

Anunciado por el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, con una dotación presupuestaria de 50 millones de euros, el ProMovea también contemplará una flexibilización, con una reforma del gestor de carga, que es la figura que existe para regular aquellas entidades o instituciones que realizan la labor de recarga de vehículos eléctricos.